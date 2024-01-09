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Забезпечення фронту снарядами та дронами: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Забезпечення фронту снарядами та дронами: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Київ • УНН

 • 24729 перегляди

Зеленський обговорив посилення постачання на фронті та протиповітряної оборони на нараді начальників штабів. Основна увага була зосереджена на розподілі снарядів і безпілотників, а також на захисті міст та інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки, де йшлося про забезпечення фронту снарядами та дронами, а також посилання ППО для захисту міст та об’єктів критичної інфраструктури, передає УНН.

"Важлива Ставка. Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами", - повідомив Зеленський.

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За словами Президента, систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань, наголосив Глава держави.

"Інша важлива тема – ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", - резюмував Зеленський.

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Антоніна Туманова

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