Впевнений, що зможемо посилити нашу ППО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде багато кроків, й він впевнений, що Україна зможе посилити ППО та роботу з партнерами щодо дронів. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

Провів сьогодні нараду щодо нашої подальшої міжнародної роботи – цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти росії – як тих, що вже застосовані… - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що Україна чекає від західних партнерів на ППО та зброю для захисту від російської агресії.