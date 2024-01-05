Україна чекає на нові оборонні пакети від західних партнерів – Зеленський
Київ • УНН
Президент України Зеленський шукає засоби протиповітряної оборони та озброєння від західних союзників на тлі напруженої ситуації на фронті, щоб протистояти російській агресії.
Україна чекає від західних партнерів на ППО та зброю для захисту від російської агресії. Про це у вечірньому відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Працюємо з усіма партнерами і для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів. Зараз уже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти.
Деталі
Український Президент зазначив, що ситуація на українському фронті нині дуже напружена. А відтак, пріоритет нашої держави – незмінно – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад.
Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам – мати змогу знищувати ворога. Дякую, хлопці, за влучність! Дякую за стійкість! Дякую всім, хто додає Україні міцності!
Додатково
Лише впродовж цієї доби відбулось понад півсотні бойових зіткнень на українському фронті. За даними Генштабу ЗСУ напружені бої тривають на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Херсонському напрямках.