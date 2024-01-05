Україна чекає на нові оборонні пакети від західних партнерів – Зеленський

Україна чекає від західних партнерів на ППО та зброю для захисту від російської агресії. Про це у вечірньому відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Працюємо з усіма партнерами і для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів. Зараз уже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти.