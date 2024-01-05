Генштаб: понад півсотні атак відбили українські захисники у п'ятницю
Київ • УНН
Збройні сили України відбили численні ворожі атаки та зазнали жертв серед цивільного населення внаслідок російських ударів та обстрілів у різних регіонах.
Понад півсотні бойових зіткнень відбулось на українському фронті у п’ятницю. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у вечірньому звіті, передає УНН.
Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Деталі
Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, 7 атак противника наші захисники відбили на Куп’янському напрямку. Там загарбники намагались атакувати у районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 - поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення.
Ще 10 атак впродовж доби противник здійснив на Херсонському напрямку. Але українські воїни не дали загарбникам вибити їх із займаних плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог із втратами відступив.
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Водночас, росіяни продовжують тероризувати мирних українців обстрілами.
Активно із мінометів та артилерії росіяни обстрілюють мешканців населених пунктів, що розташовані на лінії вогню у Донецькій, Луганській та Запорізькій області. Крім того, під вогонь ворожої арти та мінометів потрапили й близько 15 населених пунктів на півночі країни. Серед них Попівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Марчихина-Буда, Вовківка Сумської області; Гатище, Бочкове, Дворічанське Харківської області.
На півдні теж не спокійно. Артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Іванівка, Садове, Херсон, Благовіщенське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Червоний Маяк Херсонської області.
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Повідомляється, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.