Генштаб: более полусотни атак отразили украинские защитники в пятницу

Более полусотни боевых столкновений произошло на украинском фронте в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в вечернем отчете, передает УНН.

В течение суток состоялось 56 боевых столкновения. В общем враг нанес 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. - говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Детали

Как сообщают в Генштабе ВСУ, 7 атак противника наши защитники отбили на Купянском направлении. Там захватчики пытались атаковать в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки у Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Еще 10 атак в течение суток противник совершил на Херсонском направлении. Но украинские воины не дали захватчикам выбить их из занимаемых плацдармов на левобережье Днепра. Враг с потерями отступил.

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В то же время, россияне продолжают терроризировать мирных украинцев обстрелами.

Активно из минометов и артиллерии россияне обстреливают жителей населенных пунктов, расположенных на линии огня в Донецкой, Луганской и Запорожской области. Кроме того, под огонь вражеской арты и минометов попали и около 15 населенных пунктов на севере страны. Среди них Поповка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Марчихина-Буда, Волковка Сумской области; Гатище, Бочковое, Двуречанское Харьковской области.

На юге тоже не спокойно. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Золотая Балка, Ивановка, Садовое, Херсон, Благовещенское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и Солончаки Николаевской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Маяк Херсонской области.

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Дополнительно

Сообщается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.