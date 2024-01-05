Генштаб: более полусотни атак отразили украинские защитники в пятницу

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

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2 января  •  194247 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  205769 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  170148 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  235223 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  169567 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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3 января  •  189675 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  202407 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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2 января  •  204394 просмотра

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2 января  •  191969 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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