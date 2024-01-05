Ворог обстріляв Херсон: влучив у житловий будинок та склад з гумдопомогою, є постраждалі
Київ • УНН
росіяни влучили у житловий будинок і склад гуманітарної допомоги в Херсоні; четверо людей постраждали.
російська армія сьогодні атакувала Херсон, зафіксовано влучання в житловий будинок та склад з гуманітарною допомогою. Відомо про четверо потерпілих. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсоньку ОВА.
російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. "Прилетіло" по житловому будинку, а також внаслідок влучання сталася пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога
Як зазначається, внаслідок атак постраждала 69-річна жінка. Вона відмовилася від госпіталізації. До лікарні звернулися ще троє херсонців, 22, 23 та 46 років. Нині їх обстежують лікарі.
Доповнення
Херсон був під ворожим ударом з вечора і вночі, постраждала жінка, є руйнування, пошкоджено газову трубу.