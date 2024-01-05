Ракетний удар по Херсонщині: одна людина загинула, ще одну поранено
Київ • УНН
Окупанти завдали ракетний удар по селу на Херсонщині, в результаті чого одна людина загинула, а інша отримала поранення.
Окупаційні війська рф завдали ракетного удару по аграрному підприємству на Херсонщині, внаслідок чого постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За його словами, окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець.
Від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Співчуваю рідним вбитого…Також травмовано 60-річного жителя. Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно
Ворог обстріляв Херсон: влучив у житловий будинок та склад з гумдопомогою, є постраждалі 05.01.24, 12:20 • 30296 переглядiв
Доповнення
Армія рф у ніч на 5 січня атакувала трьома безпілотниками типу "Shahed" селище Високе Херсонської області. Під ударом опинились адміністративна будівля та модульне містечко, відомо про семеро постраждалих.
Нагадаємо
Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 125 разів, поцілили у тому числі в об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та районі, відомо про одного загиблого та 7 поранених.