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Ракетний удар по Херсонщині: одна людина загинула, ще одну поранено

Ракетний удар по Херсонщині: одна людина загинула, ще одну поранено

Київ • УНН

 • 30438 перегляди

Окупанти завдали ракетний удар по селу на Херсонщині, в результаті чого одна людина загинула, а інша отримала поранення.

Окупаційні війська рф завдали ракетного удару по аграрному підприємству на Херсонщині, внаслідок чого постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі 

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець. 

Від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Співчуваю рідним вбитого…Також травмовано 60-річного жителя. Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно

- резюмував Прокудін.

Ворог обстріляв Херсон: влучив у житловий будинок та склад з гумдопомогою, є постраждалі 05.01.24, 12:20 • 30296 переглядiв

Доповнення 

Армія рф у ніч на 5 січня атакувала трьома безпілотниками типу "Shahed" селище Високе Херсонської області. Під ударом опинились адміністративна будівля та модульне містечко, відомо про семеро постраждалих.

Нагадаємо

Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 125 разів, поцілили у тому числі в об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та районі, відомо про одного загиблого та 7 поранених. 

Володимир Омельченко

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