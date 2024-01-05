Украина ждет новых оборонных пакетов от западных партнеров - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский ищет средства противовоздушной обороны и вооружения от западных союзников на фоне напряженной ситуации на фронте, чтобы противостоять российской агрессии.
Украина ждет от западных партнеров на ПВО и оружие для защиты от российской агрессии. Об этом в вечернем видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Работаем со всеми партнерами и для того, чтобы в этом месяце Украина получила достаточный объем оборонных пакетов. Сейчас уже имеем очередной оборонный шаг Германии для Украины. Это ракеты для ПВО, это артиллерия калибра 155, а также другие необходимые вещи. Спасибо! Очень своевременный пакет. Ждем таких шагов и от других наших партнеров, в частности Соединенных Штатов. Чтобы и этой зимой, как прошлой, российский террор ни в чем не мог выиграть.
Детали
Украинский Президент отметил, что ситуация на украинском фронте сейчас очень напряженная. Следовательно, приоритет нашего государства - неизменно - дать все необходимое для защиты Украины и для наших активных действий. Боеприпасы. Дроны. Техника. Личный состав.
Выдержать этот год - значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам - иметь возможность уничтожать врага. Спасибо, ребята, за меткость! Спасибо за стойкость! Спасибо всем, кто добавляет Украине прочности!
Дополнительно
Только в течение этих суток состоялось более полусотни боевых столкновений на украинском фронте. По данным Генштаба ВСУ напряженные бои продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Херсонском направлениях.
Украина ждет новых оборонных пакетов от западных партнеров - Зеленский
Президент Украины Зеленский ищет средства противовоздушной обороны и вооружения от западных союзников на фоне напряженной ситуации на фронте, чтобы противостоять российской агрессии.
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