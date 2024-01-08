Уверен, что сможем усилить нашу ПВО - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет много шагов, и он уверен, что Украина сможет усилить ПВО и работу с партнерами по беспилотникам. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Провел сегодня совещание по нашей дальнейшей международной работе - этот месяц будет насыщенным с точки зрения нашей внешней политики. Много шагов будет, и я уверен: сможем усилить наше государство. Нашу ПВО. Нашу работу с партнерами по дронам. А также по санкциям против россии - как тем, которые уже применены... - сказал Зеленский.

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Ранее Зеленский заявлял, что Украина ждет от западных партнеров на ПВО и оружие для защиты от российской агрессии.