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Уверен, что сможем усилить нашу ПВО - Зеленский

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 18:49  •  18878 просмотра

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Зеленский уверен, что Украина усилит противовоздушную оборону и работу с партнерами над беспилотниками на фоне интенсивных внешнеполитических усилий, включая санкции против россии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет много шагов, и он уверен, что Украина  сможет усилить ПВО и работу с партнерами по беспилотникам. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Провел сегодня совещание по нашей дальнейшей международной работе - этот месяц будет насыщенным с точки зрения нашей внешней политики. Много шагов будет, и я уверен: сможем усилить наше государство. Нашу ПВО. Нашу работу с партнерами по дронам. А также по санкциям против россии - как тем, которые уже применены... 

- сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что Украина ждет от западных партнеров на ПВО и оружие для защиты от российской агрессии. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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