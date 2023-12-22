Байден усилит финансовые санкции против пособников рф
Киев • УНН
Президент Байден намерен подписать новый указ об усилении санкций против тех, кто финансово поддерживает российскую войну, он направлен на прокси-сервисы и посредников, которые помогают россии избегать уже существующие санкции.
Президент США Джо Байден намерен ужесточить санкции против россии. Вторичные санкции позволят преследовать финансовых посредников в странах, которые помогают обходить санкции. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена, пишет УНН со ссылкой на ссылкой на сайт Белого дома.
Президент Байден намерен подписать новый указ, который усиливает санкционные полномочия США против россии, с акцентом на тех, кто финансирует российскую войну,
Детали
По словам чиновника, кремль потратил немало времени и ресурсов, направляя свои разведывательные службы на поиск способов уклонения от санкций и экспортного контроля. Были созданы посредники и подставные компании, которые использовали финансовых посредников, чтобы обойти ограничения и получить критически важные компоненты для войны. Это такие товары, как полупроводники, станки, химические прекурсоры, шарикоподшипники и оптические системы.
За последний год год США и глобальная коалиция разоблачили и пресекли сети уклонения от санкций, введя санкции или включив в список сотни подставных компаний, посредников и российских компаний, которые предпринимают действия по перемещению таких деталей, сообщил представитель.
Этот инструмент будет первым, который позволит нам использовать вторичные санкции для преследования финансовых учреждений,
Представитель администрации Байдена заявил, что в течение последних двух лет США говорили со странами и банками о важности обеспечения того, чтобы они не оказывали материальной поддержки российской экономике.
Он отметил, что за последние последние два года, будучи частью глобальной коалиции, на долю которой приходится более половины мирового ВВП, США использовали экономические инструменты, чтобы подорвать способность россии поставлять свою армию и ограничить ресурсы Кремля для ведения войны против Украины.
Наши санкции уже имеют значительное влияние. С февраля 2022 года российские военные потеряли более 13 000 единиц техники, включая танки, БПЛА и ракетные системы. Сейчас она пытается восстановить свой арсенал из-за производственных ограничений, нехватки рабочих и ограниченного доступа к иностранным компонентам. Наша цель - усложнить каждую из этих проблем. И указ, который планирует подписать Президент, поможет нам сделать именно это,
Дополнение
россия также сталкивается со все более сложным экономическим давлением. В то время как оборонные расходы Кремля выросли почти на 75% в первой половине 2023 года, его доходы от экспорта энергоносителей упали почти на 40% в этом году из-за ограничения цен, введенного Соединенными Штатами и нашими союзниками.
Представитель Белого дома отметил, что кроме экспорта энергоносителей, россия становится все более изолированной в мировой экономической торговле, одновременно сталкиваясь с оттоком мозгов. Иммиграция из россии достигла исторического максимума. Прямые иностранные инвестиции перешли в в минус.
В общем, экономика России на 5% меньше, чем прогнозировалось до войны, и значительно отстает от других стран-экспортеров нефти.
Напомним,
18 декабря Совет ЕС официально принял 12-й пакетэкономических и индивидуальных санкций против рф. экономических и индивидуальных санкций против рф, в частности вводится запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из россии.
Канада расширила санкции в отношении россии, в список попали десятки физических лиц12 декабрь 2023, 16:53 • 22996 просмотров
Байден усилит финансовые санкции против пособников рф
Президент Байден намерен подписать новый указ об усилении санкций против тех, кто финансово поддерживает российскую войну, он направлен на прокси-сервисы и посредников, которые помогают россии избегать уже существующие санкции.
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