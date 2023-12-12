Канада расширила санкции в отношении россии, в список попали десятки физических лиц
Киев • УНН
Канада ввела санкции против 30 россиян, которые участвовали в "выборах" на оккупированных россией территориях Украины, направленных на поддержку незаконных аннексий.
Канада вводит новые санкции в отношении 30 российских граждан. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает УНН.
Детали
Санкции вводятся в отношении лиц, которые баллотировались в качестве кандидатов на так называемых "выборах", организованных россией в сентябре 2023 года на временно оккупированных территориях Украины. Уточняется, что эти лица выдвинули свои кандидатуры на различные должности во временно оккупированных частях Херсонской области, в частности в госдуму.
Баллотируясь на эти "официальные" государственные должности на оккупированных россией территориях Украины, эти люди стремились узаконить незаконное, полномасштабное вторжение россии в Украину, позволив навязать российские законы, средства массовой информации, образование и валюту для "русификации" украинцев, которые остаются на оккупированных территориях
Пока не уточняется, в отношении кого именно введены санкции. В заявлении также говорится о том, что Канада продолжит работать со своими международными партнерами, чтобы помочь Украине защититься от незаконных и неоправданных посягательств россии и защитить своих граждан от репрессивного российского режима.
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Канада расширила санкции в отношении россии, в список попали десятки физических лиц
Канада ввела санкции против 30 россиян, которые участвовали в "выборах" на оккупированных россией территориях Украины, направленных на поддержку незаконных аннексий.
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