На тлі останніх санкцій США: китайські банки відмовляються фінансувати рф
Київ • УНН
Після нових санкцій США проти росії китайські державні банки посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів, зокрема припиняють надавати будь-які фінансові послуги російським військовим.
На тлі нових санкцій США проти рф китайські державні банки посилюють обмеження щодо фінансування російських клієнтів. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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За словами співрозмовників, принаймні два банки замовили перевірку свого російського бізнесу за останні тижні, зосередивши увагу на транскордонних угодах.
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У виданні додають, що банки також розірвуть зв'язки з клієнтами із санкційного списку і припинять надавати будь-які фінансові послуги російському ВПК незалежно від валюти або місця проведення транзакцій.
Також співрозмовники зазначають, що китайські банки посилюють належну перевірку клієнтів, включаючи перевірку того, чи є їхні бізнес-реєстрації та кінцеві бенефіціари з Росії.
Доповнення
Перевірка також буде поширена на неросійських клієнтів, які ведуть бізнес у росії або переправляють важливі товари до росії через треті країни.
Зазначається, що уряд Китаю уникає надання будь-якої великої військової допомоги Росії, проте надає РФ дипломатичну підтримку та активізує з Москвою торгівлю у сферах, не заборонених санкціями.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден, підписав указ, що дозволяє Вашингтону вводити санкції проти фінансових установ, які допомагають росії ухилятися від санкцій.
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