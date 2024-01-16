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На тлі останніх санкцій США: китайські банки відмовляються фінансувати рф

На тлі останніх санкцій США: китайські банки відмовляються фінансувати рф

Київ • УНН

 • 23104 перегляди

Після нових санкцій США проти росії китайські державні банки посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів, зокрема припиняють надавати будь-які фінансові послуги російським військовим.

На тлі нових санкцій США проти рф китайські державні банки посилюють обмеження щодо фінансування російських клієнтів. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.  

Деталі 

За словами співрозмовників, принаймні два банки замовили перевірку свого російського бізнесу за останні тижні, зосередивши увагу на транскордонних угодах.

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У виданні додають, що банки також розірвуть зв'язки з клієнтами із санкційного списку і припинять надавати будь-які фінансові послуги російському ВПК незалежно від валюти або місця проведення транзакцій.

Також співрозмовники зазначають, що китайські банки посилюють належну перевірку клієнтів, включаючи перевірку того, чи є їхні бізнес-реєстрації та кінцеві бенефіціари з Росії.

Доповнення

Перевірка також буде поширена на неросійських клієнтів, які ведуть бізнес у росії або переправляють важливі товари до росії через треті країни.

Зазначається, що уряд Китаю уникає надання будь-якої великої військової допомоги Росії, проте надає РФ дипломатичну підтримку та активізує з Москвою торгівлю у сферах, не заборонених санкціями.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден, підписав указ, що дозволяє Вашингтону вводити санкції проти фінансових установ, які допомагають росії ухилятися від санкцій.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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