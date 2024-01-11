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Китай висловив США занепокоєння щодо обмежень стосовно чіпів

Китай висловив США занепокоєння щодо обмежень стосовно чіпів

Київ • УНН

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Міністр торгівлі Китаю висловив серйозне занепокоєння з приводу американських обмежень на використання мікросхем у розмові з міністром торгівлі США.

Високопоставлений китайський чиновник висловив занепокоєння міністру торгівлі США Джині Раймондо щодо заходів США щодо обмеження доступу Китаю до передових технологій виробництва чіпів, зробивши акцент на спірній галузі у відносинах між двома країнами, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао висловив "серйозне занепокоєння" у телефонній розмові з Раймондо у четвер щодо дій США щодо тиску на ASML Holding NV з метою прискорити припинення експорту деяких літографічних машин, ідеться у заяві китайського агентства. Департамент Раймондо відповідає за впровадження експортного контролю у США.

Нідерландська фірма ASML скасувала постачання деяких своїх високоякісних продуктів до Китаю за вказівкою США, за кілька тижнів до набрання чинності забороною експорту цих машин, повідомило видання.

У розмові з Раймондо Ван також порушив питання про поточні зусилля її департаменту з опитування американських фірм у різних галузях, щоб визначити, наскільки вони залежать від чіпів китайського виробництва. Чиновники США розглядають можливість запровадження мит на недорогі чіпи з Китаю, повідомляє видання. Чиновники стверджують, що заходи Вашингтона спрямовані на те, щоб не допустити доступу китайських військових до передових технологій, але ці санкції також ускладнюють бізнес для китайських компаній, які прагнуть використовувати новітні доступні технології.

Доповнення

Обмін повідомленнями в четвер став лише другим, коли повідомлення Ван і Раймондо були оприлюднені після її візиту до азіатської країни в серпні.

Поки вона була у цій поїздці, компанія Huawei Technologies Co. представила телефон Mate 60 Pro, який працює на передовому чіпі китайського виробництва, якому санкції мали запобігти.. Раймондо висловила невдоволення обраним моментом і пообіцяла вжити "найрішучіших" заходів для захисту національної безпеки США.

Лідери двох країн подали сигнали до налагодження зв'язків: від Джо Байдена, який заявив, що він хоче, щоб США допомогли економіці Китаю, до Сі Цзіньпіна, який закликає до "мирного співіснування" між двома найбільшими економіками світу, зауважує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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