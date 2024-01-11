Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
  •  17938 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
  •  59505 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
  •  102540 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
  •  104909 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
  •  104968 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
  •  105311 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
  •  120300 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
  •  114814 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
  •  158892 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
10 января  •  193380 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
10 января  •  162524 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  202707 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  158007 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
10 января  •  172715 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
10 января  •  142907 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kitai-virazil-ssha-bespokoistvo-po-povodu-ogranichenii-v-otnoshenii-chipov

Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 13:44  •  11876 просмотра

Read in English

Министр торговли Китая выразил серьезное беспокойство по поводу американских ограничений на использование микросхем в разговоре с министром торговли США.

Высокопоставленный китайский чиновник выразил обеспокоенность министру торговли США Джине Раймондо относительно мер США по ограничению доступа Китая к передовым технологиям производства чипов, сделав акцент на спорной области в отношениях между двумя странами, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министр торговли Китая Ван Вэньтао выразил "серьезную обеспокоенность" в телефонном разговоре с Раймондо в четверг относительно действий США по давлению на ASML Holding NV с целью ускорить прекращение экспорта некоторых литографических машин, говорится в заявлении китайского агентства. Департамент Раймондо отвечает за внедрение экспортного контроля в США.

Нидерландская фирма ASML отменила поставки некоторых своих высококачественных продуктов в Китай по указанию США, за несколько недель до вступления в силу запрета экспорта этих машин, сообщило издание.

В разговоре с Раймондо Ван также поднял вопрос о текущих усилиях ее департамента по опросу американских фирм в различных отраслях, чтобы определить, насколько они зависят от чипов китайского производства. Чиновники США рассматривают возможность введения пошлин на недорогие чипы из Китая, сообщает издание. Чиновники утверждают, что меры Вашингтона направлены на то, чтобы не допустить доступа китайских военных к передовым технологиям, но эти санкции также усложняют бизнес для китайских компаний, которые стремятся использовать новейшие доступные технологии.

Дополнение

Обмен сообщениями в четверг стал лишь вторым, когда сообщения Ван и Раймондо были обнародованы после ее визита в азиатскую страну в августе.

Пока она была в этой поездке, компания Huawei Technologies Co. представила телефон Mate 60 Pro, работающий на передовом чипе китайского производства, который санкции должны были предотвратить. Раймондо выразила недовольство выбранным моментом и пообещала принять "самые решительные" меры для защиты национальной безопасности США.

Лидеры двух стран подали сигналы к налаживанию связей: от Джо Байдена, который заявил, что он хочет, чтобы США помогли экономике Китая, до Си Цзиньпина, который призывает к "мирному сосуществованию" между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Китай висловив США занепокоєння щодо обмежень стосовно чіпів
China expresses concerns to the US over chip restrictions
Новости по теме

Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов

Министр торговли Китая выразил серьезное беспокойство по поводу американских ограничений на использование микросхем в разговоре с министром торговли США.

Новости Мира •   •  11876 просмотра
Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов

На фоне скандала с закупками для ВСУ: жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

Светлана Гринкевич подала в отставку из Львовской политехники на фоне обвинений в махинациях с закупками с участием ее мужа, бизнесмена Игоря Гринкевича.

Криминал и ЧП •   •  11936 просмотра
На фоне скандала с закупками для ВСУ: жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

15-ти экс-охранникам януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

Пятнадцать бывших охранников экс-президента Украины януковича подозревают в дезертирстве за то, что сбежали с ним в россию в 2014 году.

Криминал и ЧП •   •  12062 просмотра
15-ти экс-охранникам януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета

Центр стратегических коммуникаций опровергает распространенную российскими каналами фейковую информацию о том, что для доступа к медицинским услугам в Украине нужен военный билет.

Общество •   •  12969 просмотра
Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета

Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместному оборонному производству

Зеленский приглашает Эстонию к сотрудничеству в совместном оборонном производстве, подчеркивая потребность Европы в собственных оборонных возможностях.

Политика •   •  15564 просмотра
Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместному оборонному производству

Восстановление Украины с помощью замороженных российских активов - один из приоритетов Эстонии - глава МИД страны

Эстония отдает приоритет восстановлению Украины с использованием замороженных российских активов и поддерживает путь Украины к членству в НАТО и ЕС.

Политика •   •  14696 просмотра
Восстановление Украины с помощью замороженных российских активов - один из приоритетов Эстонии - глава МИД страны

Суду Евросоюза рекомендовали оставить в силе антимонопольный штраф ЕС на 2,42 млрд евро для Google

Судебный советник ЕС рекомендует оставить в силе антимонопольный штраф Google в размере 2,42 млрд евро за недобросовестную конкуренцию.

Экономика •   •  14171 просмотра
Суду Евросоюза рекомендовали оставить в силе антимонопольный штраф ЕС на 2,42 млрд евро для Google

В результате российского обстрела в Херсоне ранена женщина

87-летняя женщина госпитализирована после российского обстрела в Херсоне. Ранее в регионе было зафиксировано 108 обстрелов.

Война •   •  16794 просмотра
В результате российского обстрела в Херсоне ранена женщина

Угрожает национальной безопасности: Сейм Латвии поставил национализировать "Дом москвы" в Риге

Сейм Латвии проголосовал за национализацию рижского "Дома москвы", ссылаясь на угрозу национальной безопасности от политических мероприятий, проводимых там под видом культуры.

Новости Мира •   •  10270 просмотра
Угрожает национальной безопасности: Сейм Латвии поставил национализировать "Дом москвы" в Риге

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Украина может провести судебную реформу по примеру Франции после Второй мировой войны, которая очистила всех судей Верховного суда на фоне коррупционных скандалов.

  •  59505 просмотра
Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист