Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов

Высокопоставленный китайский чиновник выразил обеспокоенность министру торговли США Джине Раймондо относительно мер США по ограничению доступа Китая к передовым технологиям производства чипов, сделав акцент на спорной области в отношениях между двумя странами, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министр торговли Китая Ван Вэньтао выразил "серьезную обеспокоенность" в телефонном разговоре с Раймондо в четверг относительно действий США по давлению на ASML Holding NV с целью ускорить прекращение экспорта некоторых литографических машин, говорится в заявлении китайского агентства. Департамент Раймондо отвечает за внедрение экспортного контроля в США.

Нидерландская фирма ASML отменила поставки некоторых своих высококачественных продуктов в Китай по указанию США, за несколько недель до вступления в силу запрета экспорта этих машин, сообщило издание.

В разговоре с Раймондо Ван также поднял вопрос о текущих усилиях ее департамента по опросу американских фирм в различных отраслях, чтобы определить, насколько они зависят от чипов китайского производства. Чиновники США рассматривают возможность введения пошлин на недорогие чипы из Китая, сообщает издание. Чиновники утверждают, что меры Вашингтона направлены на то, чтобы не допустить доступа китайских военных к передовым технологиям, но эти санкции также усложняют бизнес для китайских компаний, которые стремятся использовать новейшие доступные технологии.

Дополнение

Обмен сообщениями в четверг стал лишь вторым, когда сообщения Ван и Раймондо были обнародованы после ее визита в азиатскую страну в августе.

Пока она была в этой поездке, компания Huawei Technologies Co. представила телефон Mate 60 Pro, работающий на передовом чипе китайского производства, который санкции должны были предотвратить. Раймондо выразила недовольство выбранным моментом и пообещала принять "самые решительные" меры для защиты национальной безопасности США.

Лидеры двух стран подали сигналы к налаживанию связей: от Джо Байдена, который заявил, что он хочет, чтобы США помогли экономике Китая, до Си Цзиньпина, который призывает к "мирному сосуществованию" между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает издание.