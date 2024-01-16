На фоне последних санкций США: китайские банки отказываются финансировать рф

На фоне новых санкций США против рф китайские государственные банки ужесточают ограничения по финансированию российских клиентов. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам собеседников, по крайней мере два банка заказали проверку своего российского бизнеса за последние недели, сосредоточив внимание на трансграничных сделках.

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В издании добавляют, что банки также разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять любые финансовые услуги российскому ВПК независимо от валюты или места проведения транзакций.

Также собеседники отмечают, что китайские банки усиливают надлежащую проверку клиентов, включая проверку того, есть ли их бизнес-регистрации и конечные бенефициары из России.

Дополнение

Проверка также будет распространена на нероссийских клиентов, которые ведут бизнес в России или переправляют важные товары в россию через третьи страны.

Отмечается, что правительство Китая избегает предоставления какой-либо крупной военной помощи России, однако предоставляет рф дипломатическую поддержку и активизирует с Москвой торговлю в сферах, не запрещенных санкциями.

Напомним,

Президент США Джо Байден, подписал указ, позволяющий Вашингтону вводить санкции против финансовых учреждений, которые помогают россии уклоняться от санкций.

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