"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой

Совет Евросоюза по иностранным делам начал сегодня свое заседание с обсуждения вопроса продолжающейся поддержки Украины со стороны ЕС, с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по видеоконференцсвязи, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, добавив, что Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке, пишет УНН.

Мы начинаем сегодняшнюю встречу Совета ЕС по иностранным делам с Дмитрием Кулебой, подключенным через VTC, чтобы обсудить ситуацию на месте и продолжающуюся поддержку Украины со стороны ЕС. Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке, чтобы 2024 год стал годом, когда Украина преобладает - написал Боррель в X.

Украинцы не должны волноваться, европейская поддержка продолжается и будет продолжаться - Боррель