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"Україна зараз потребує більшої та швидшої військової підтримки": Боррель і голови МЗС ЄС переговорили з Кулебою

"Україна зараз потребує більшої та швидшої військової підтримки": Боррель і голови МЗС ЄС переговорили з Кулебою

Київ • УНН

 • 26276 перегляди

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ розглядає питання продовження підтримки України, у засіданні взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС, наголосив, що Україна зараз потребує швидкої та більшої військової підтримки.

Рада Євросоюзу із закордонних справ розпочала сьогодні своє засідання з обговорення питання триваючої підтримки України з боку ЄС, за участю голови МЗС України Дмитра Кулеби по відеоконференцзв'язку, повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, додавши, що Україна зараз потребує більшої та швидшої військової підтримки, пише УНН.

Ми розпочинаємо сьогоднішню зустріч Ради ЄС із закордонних справ з Дмитром Кулебою, підключеним через VTC, щоб обговорити ситуацію на місці та триваючу підтримку України з боку ЄС. Україна зараз потребує більшої та швидшої військової підтримки, щоб 2024 рік став роком, коли Україна переважає

- написав Боррель у X.

Українці не мають хвилюватися, європейська підтримка продовжується і буде продовжуватися - Боррель22.01.24, 10:59 • 25152 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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