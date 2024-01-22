"Україна зараз потребує більшої та швидшої військової підтримки": Боррель і голови МЗС ЄС переговорили з Кулебою

Рада Євросоюзу із закордонних справ розпочала сьогодні своє засідання з обговорення питання триваючої підтримки України з боку ЄС, за участю голови МЗС України Дмитра Кулеби по відеоконференцзв'язку, повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, додавши, що Україна зараз потребує більшої та швидшої військової підтримки, пише УНН.

Ми розпочинаємо сьогоднішню зустріч Ради ЄС із закордонних справ з Дмитром Кулебою, підключеним через VTC, щоб обговорити ситуацію на місці та триваючу підтримку України з боку ЄС. Україна зараз потребує більшої та швидшої військової підтримки, щоб 2024 рік став роком, коли Україна переважає - написав Боррель у X.

Українці не мають хвилюватися, європейська підтримка продовжується і буде продовжуватися - Боррель