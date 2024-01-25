Венгрия не будет блокировать создание фонда военной помощи ЕС для Украины - СМИ

Будапешт не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского союза по созданию фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Будапешт заявил, что не откажется от своих возражений на встрече послов Европейского союза в среду.

Как пишет Bloomberg, это решение ознаменует собой отказ от принятой ранее позиции Венгрии против пересмотра нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам стоимость оружия, отправленного в Украину.

Как отмечается, это решение совпадает с растущим давлением на премьер-министра Виктора Орбана относительно одобрения вступления Швеции в НАТО.

Дополнение

В прошлом месяце Будапешт наложил вето на отдельный пакет экономической поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро, что заставило лидеров блока снова собраться через неделю в Брюсселе, чтобы либо найти компромисс с Венгрией, либо обойти ее.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель представил странам ЕС документ с предложением создать фонд военной помощи Украине. Он выразил надежду, что Евросоюз выделит на эти цели 5 млрд евро.

Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии