"Румыния была и будет с Украиной, пока она не победит рф" - премьер Чолаку

Румыния будет поддерживать Украину до победы над россией. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Чолаку призвал Соединенные Штаты обратить особое внимание на Республику Молдова, которая является "наиболее уязвимой страной после Украины, сообщает румынское издание Digi24.ro, пишет УНН.

Румыния была и будет с Украиной, пока она не победит рф. Румыния давно усвоила свой урок в отношении россии. Мы знаем русский народ. Именно поэтому, кроме партнерства, которое вы имеете с Румынией, мы просим, чтобы мы всегда помнили о Республике Молдова. Это наиболее уязвимая страна в Европе после Украины, где происходит вооруженный конфликт. Республика Молдова подвергается гибридной войне, направленной против президента Майи Санду и против демократически избранного правительства - сказал премьер-министр Румынии Блинкену.

В свою очередь госсекретарь США подчеркнул важную роль Румынии в обеспечении обороноспособности Украины и экспорта зерна.

"Мы благодарны Румынии за помощь, которую она оказывает Украине, и за сотрудничество в Черном море. Наши страны также тесно сотрудничают в гражданских вопросах, мы будем очень тесно сотрудничать и в будущем, и последствия этого будут заметны в будущем", - сказал Госсекретарь США.

Госсекретарь США также подчеркнул, что стратегическое партнерство США с Румынией становится все крепче.

Напомним

Румыния - страна НАТО - стала десятым государством-участником многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС по подготовке украинских военных по программе базовой военной подготовки под руководством Великобритании и Северной Ирландии.