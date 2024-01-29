Заявами про анексію регіонів України популісти Угорщини та Румунії привертають до себе увагу - Центр стратегічних комунікацій

Заяви радикальних угорських і румунських політиків не мають нічого спільного з офіційними позиціями цих країн. Про це пише Центр стратегічних комунікацій, передає УНН.

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У контексті заяв ультра-правих політиків з Румунії та Угорщини про анексію західних регіонів України Центр стратегічних комунікацій нагадує, що офіційні позиції урядів цих країн заявили про підтримку територіальної цілісності України.

Заяви Троцкаї і Тірзіу не відображають офіційної позиції Угорщини та Румунії. Це радикальні популістські політики, які в такий спосіб привертають до себе увагу - йдеться у коментарі Центру стратегічних комунікацій.

У Центрі нагадують, що членство в НАТО, куди входять обидві країни, передбачає безумовну відмову від територіальних претензій до інших країн і підтримку принципу міжнародно визнаних кордонів. І при цьому, членство в НАТО називається єдиною дієвою гарантією безпеки для Румунії та інших європейських країн в умовах, коли росія намагається зруйнувати заснований на повазі до права міжнародний лад.

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Відхід європейських країн від принципу поваги до територіальної цілісності може призвести до хаосу на всьому континенті. В тому числі існує конфліктний потенціал і між Угорщиною та Румунією.

Маргінальні політики з ЄС даремно сподіваються на крах України. Тим більше, що ставка на такий сценарій несе катастрофічні загрози передусім їх країнам - додають у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо

28 січня угорський політик Ласло Тороцкаї заявив про територіальні претензії на Закарпаття, у разі якщо Україна зазнає краху. Представник румунської партії AUR Клаудіу Тірзіу заявив, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО заради анексії українських територій.

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