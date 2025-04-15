Альянс за союз румунів

Три найбільші профспілки Бельгії оголосили 24-годинний страйк 13 січня через скорочення соціальних виплат на 3 млрд євро. Очікується зупинка транспорту та масові протести за участю 50-100 тисяч людей.
У Бухаресті пройшли масові протести проти рішення Конституційного суду про скасування результатів виборів президента 2024 року. Акцію організувала партія AUR, під час 10-годинного мітингу постраждало кілька осіб.
На парламентських виборах у Румунії соціал-демократична партія отримала 22% голосів, ультраправий AUR - 18%. Три праві партії разом набрали близько 30% голосів, що ускладнює формування коаліції.
У Румунії розпочався перший тур президентських виборів з 13 кандидатами. Фаворитом є чинний прем'єр-міністр Марчел Чолаку, який
змагається з лідером ультраправих Джорджем Сіміоном.
Партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана повинна подати письмову заяву про підтримку України, якщо вона хоче
приєднатися до Європейських консерваторів і реформістів (ECR) у Європейському парламенті.
Угорські та румунські політики, які зробили заяви про анексію частин України, не є представниками офіційних органів влади своїх
країн. Уряди обох країн підтримують територіальну цілісність України.