Альянс за союз румунів

Європарламент: в ECR хочуть від Орбана "письмову заяву" про підтримку України для приєднання

Партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана повинна подати письмову заяву про підтримку України, якщо вона хоче приєднатися до Європейських консерваторів і реформістів (ECR) у Європейському парламенті.