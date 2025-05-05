Переможець першого туру виборів президента Румунії зробив заяву щодо війни в Україні
Київ • УНН
Джордже Сіміон заявив, що Румунія бачить вирішення конфлікту в Україні в деескалації та закликав до припинення вогню, як того хоче адміністрація Трампа. При цьому він обіцяє припинити допомогу Україні.
В Україні необхідно досягти припинення вогню, як того хоче адміністрація чинного президента США Дональда Трампа. Про це у коментарі DW Україна заявив переможець першого туру президентських виборів у Румунії, лідер ультраправого Альянсу за союз румунів (AUR) Джордже Сіміон, повідомляє УНН.
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За його словами, Румунія бачить вирішення "в деескалації цього конфлікту".
Допомога зброєю обом сторонам невигідна Німеччині, Франції, Румунії, Польщі. Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа
Він підкреслив, що потрібно "зупинити будь-які жертви серед цивільного населення".
"Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні зупинити будь-які жертви серед цивільного населення, і саме тому ми повинні досягти припинення вогню. І ми повинні молитися і сподіватися, щоб мирні переговори Дональда Трампа спрацювали", - зазначив Сіміон.
Нагадаємо
Відомий націоналіст та євроскептик Джордже Сіміон переміг у першому турі виборів президента Румунії. Він обіцяє припинити допомогу Україні та призначити проросійського прем'єр-міністра Келіна Джорджеску.
Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона05.05.25, 12:24 • 122831 перегляд