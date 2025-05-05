У Румунії ультраправий кандидат Сіміон переміг у першому турі виборів президента
Київ • УНН
Джордже Сіміон, відомий націоналіст та євроскептик, обіцяє припинити допомогу Україні та призначити проросійського прем'єр-міністра Келіна Джорджеску. У другому турі він змагатиметься з Нікушором Даном.
У Румунії перше місце посів Джордж Сіміон, який виступав за припинення допомоги України, а також обіцяв призначити проросійського політика Келіна Джорджеску прем'єр-міністром.
Передає УНН із посиланням на сайт Рrezenta.roaep, що демонструє результати голосування у Румунії.
Деталі
У Румунії на президентських виборах виграв націоналіст Джордже Сіміон. За підсумками підрахунку 100% голосів, Сіміон набрав 40,96% (3 862 405 голосів). За 38-річним лідером "Альянсу за об'єднання румунів" слідує Нікушор Дан, який здобув 1 979 711 голосів, із відсотком виборців 20,99%. На третьому місці Крін Антонеску з 1 892 925 голосами, або 20,07%. Далі розташувалися такі політики, як Віктор Понта та Олена Ласконі - 13,05% та 2,68% відповідно.
Таким чином у другому турі Сіміон боротиметься за посаду президента з мером Бухареста, центристом Нікушором Даном.
Джордже Сіміон, відомий як націоналіст та євроскептик. Нещодавно він заявив про намір призначити прем'єр-міністром Келіна Джорджеску - політика, якому заборонено балотуватися через кримінальні провадження та зв’язки з фашистськими угрупованнями.
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УНН передавав, що у Румунії на виборах президента лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон.
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