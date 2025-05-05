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В Румынии ультраправый кандидат Симион победил в первом туре выборов президента

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Джордже Симион, известный националист и евроскептик, обещает прекратить помощь Украине и назначить пророссийского премьер-министра Кэлина Джорджеску. Во втором туре он будет соревноваться с Никушором Даном.

В Румынии ультраправый кандидат Симион победил в первом туре выборов президента

В Румынии первое место занял Джордже Симион, который выступал за прекращение помощи Украине, а также обещал назначить пророссийского политика Кэлина Джорджеску премьер-министром.

Передает УНН со ссылкой на сайт Рrezenta.roaep, который демонстрирует результаты голосования в Румынии.

Детали

В Румынии на президентских выборах выиграл националист Джордже Симион. По итогам подсчета 100% голосов, за 38-летним лидером "Альянса за объединение румын", следует Никушор Дан, который получил 96 467 голосов и процент избирателей 20,99%. На третьем месте Крин Антонеску с 54 692 голосами, или 20,07%. Далее расположились такие политики, как Виктор Понта и Елена Ласкони.

Таким образом во втором туре Симион будет бороться за должность президента с мэром Бухареста, центристом Никушором Даном.

Джордже Симион, известный как националист и евроскептик. Недавно он заявил о намерении назначить премьер-министром Кэлина Джорджеску - политика, которому запрещено баллотироваться из-за уголовных производств и связей с фашистскими группировками.

Напомним

УНН передавал, что в Румынии на выборах президента лидирует ультраправый кандидат Джордже Симион.

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Президентские выборы в Румынии: кто выходит во второй тур05.05.25, 04:25 • 3338 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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