У Румунії ультраправий кандидат хоче повернути політика із зв'язками з фашистами
Київ • УНН
Джордже Сіміон, лідер перегонів у Румунії, планує призначити прем'єром Келіна Джорджеску, попри його кримінальні провадження та зв'язки з фашистами. Це викликає занепокоєння інвесторів.
У Румунії ультраправий кандидат у президенти Джордже Сіміон, який за даними екзитполів лідирує після першого туру виборів, заявив про намір призначити прем'єр-міністром Келіна Джорджеску - політика, якому заборонено балотуватися через кримінальні провадження та зв’язки з фашистськими угрупованнями. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що Джордже Сіміон, відомий як націоналіст та євроскептик, заявив про бажання повернути Джорджеску у владу.
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За його словами, він готовий сформувати парламентську більшість, яка підтримає кандидатуру Джорджеску, або ініціювати референдум чи дострокові вибори. Проте не пояснив, який саме формат референдуму має на увазі.
Конституційно, президент Румунії має право пропонувати кандидатуру прем'єра, однак призначення залежить від підтримки парламенту. І хоча можливість дострокових виборів передбачена у випадку дворазової відмови парламенту затвердити уряд, такий сценарій в історії країни ще не реалізовувався.
Як пише Reuters, потенційне повернення Джорджеску викликає занепокоєння серед інвесторів, адже він неодноразово висловлювався за націоналізацію та економічний протекціонізм.
Нагадаємо
У Румунії на виборах президента найкращий результат отримує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідає екс-мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також проходить до другого туру.
Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС22.04.25, 09:51 • 176100 переглядiв