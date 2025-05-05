В Румынии ультраправый кандидат хочет вернуть политика со связями с фашистами

В Румынии ультраправый кандидат в президенты Джордже Симион, который по данным экзитполов лидирует после первого тура выборов, заявил о намерении назначить премьер-министром Кэлина Джорджеску - политика, которому запрещено баллотироваться из-за уголовных производств и связей с фашистскими группировками. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Джордже Симион, известный как националист и евроскептик, заявил о желании вернуть Джорджеску во власть.

Если народ Румынии этого захочет, есть несколько способов вернуть Джорджеску к управлению, и мы их используем - сказал Симион, выступая перед международными журналистами.

По его словам, он готов сформировать парламентское большинство, которое поддержит кандидатуру Джорджеску, или инициировать референдум или досрочные выборы. Однако не объяснил, какой именно формат референдума имеет в виду.

Конституционно, президент Румынии имеет право предлагать кандидатуру премьера, однако назначение зависит от поддержки парламента. И хотя возможность досрочных выборов предусмотрена в случае двукратного отказа парламента утвердить правительство, такой сценарий в истории страны еще не реализовывался.

Как пишет Reuters, потенциальное возвращение Джорджеску вызывает беспокойство среди инвесторов, ведь он неоднократно высказывался за национализацию и экономический протекционизм.

Напомним

В Румынии на выборах президента лучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимает экс-мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также проходит во второй тур.

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