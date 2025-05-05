В Румынии ультраправый кандидат хочет вернуть политика со связями с фашистами
Киев • УНН
Джордже Симион, лидер гонки в Румынии, планирует назначить премьером Кэлина Джорджеску, несмотря на его уголовные производства и связи с фашистами. Это вызывает беспокойство инвесторов.
В Румынии ультраправый кандидат в президенты Джордже Симион, который по данным экзитполов лидирует после первого тура выборов, заявил о намерении назначить премьер-министром Кэлина Джорджеску - политика, которому запрещено баллотироваться из-за уголовных производств и связей с фашистскими группировками. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Джордже Симион, известный как националист и евроскептик, заявил о желании вернуть Джорджеску во власть.
Если народ Румынии этого захочет, есть несколько способов вернуть Джорджеску к управлению, и мы их используем
По его словам, он готов сформировать парламентское большинство, которое поддержит кандидатуру Джорджеску, или инициировать референдум или досрочные выборы. Однако не объяснил, какой именно формат референдума имеет в виду.
Конституционно, президент Румынии имеет право предлагать кандидатуру премьера, однако назначение зависит от поддержки парламента. И хотя возможность досрочных выборов предусмотрена в случае двукратного отказа парламента утвердить правительство, такой сценарий в истории страны еще не реализовывался.
Как пишет Reuters, потенциальное возвращение Джорджеску вызывает беспокойство среди инвесторов, ведь он неоднократно высказывался за национализацию и экономический протекционизм.
Напомним
В Румынии на выборах президента лучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимает экс-мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также проходит во второй тур.
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