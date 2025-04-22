$41.380.02
47.770.74
ukenru
Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив
07:51 • 4514 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 38079 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 126102 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 67606 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 62959 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 60696 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 38493 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 31186 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 83434 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 40994 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+22°
2.8м/с
30%
751 мм
Популярнi новини

В Одесі пожежі та постраждалі: наслідки масованої російської атаки

21 квітня, 23:04 • 17002 перегляди

Британські вчені зафільмували "алковечірку" шимпанзе, що ласували ферментованими фруктами

22 квітня, 00:14 • 17110 перегляди

Майже 80 вогнеборців гасили пожежі в Одесі: фотоподробиці від ДСНС

22 квітня, 00:32 • 37902 перегляди

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

05:22 • 20041 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

06:01 • 15026 перегляди
Публікації

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

07:51 • 4554 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 57589 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 126129 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 50331 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 57632 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Олег Кіпер

Актуальні місця

Сполучені Штати

Україна

Ватикан

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 566 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 27267 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 30574 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 27876 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 61167 перегляди
Актуальне

The Times

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

The Washington Post

Instagram

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

Київ • УНН

 • 3938 перегляди

В Румунії відбудуться вибори президента, що можуть призвести до політичної нестабільності та вплинути на підтримку України. Результати виборів можуть викликати розкол серед європейських країн.

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

У Румунії правляча коаліція ухвалила остаточне рішення щодо виборів президента – вони будуть проведені 4 травня. У разі необхідності проведення другого туру, його призначено на 18 травня. Якою є ситуація в Румунії напередодні виборів, чим вони можуть завершитися і чому ця подія так важлива для України - розбирався кореспондент УНН.

Чому в Румунії знову проведуть президентські вибори

Після Румунської революції 1989 року Румунія порвала з тоталітарним минулим та стала на шлях демократичного розвитку. У 2004 році ця країна стала членом НАТО, а у 2007 році, разом з Болгарією, приєдналася до Європейського союзу.

Втім, як і Україна, румунська демократія лишається достатньо молодою і зіштовхується з постійними викликами, які можуть призвести до дестабілізації ситуації щонайменше у Східній Європі. Одним з таких викликів і є вибори президента країни, які мають відбутися вже 4 травня. 

6 грудня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення анулювати результати першого туру виборів президента. На них здобув перемогу проросійський кандидат Келін Джорджеску, який обіцяв згорнути допомогу Україні та заборонити транзит українського зерна. Також він зробив кілька скандальних заяв щодо розподілу нашої держави.

Втім, після оприлюднення документів румунських спецслужб, а також підозр, що кампанію Джорджеску підтримує росія, його кандидатуру було знято з виборів.

Джорджеску заборонили участь у виборах президента Румунії09.03.25, 21:07 • 20489 переглядiв

Хто основні кандидати у президенти і їх позиції щодо України 

Джорджеску замінив його союзник, лідер румунської ультраправої партії "Альянс за союз румунів" Джордже Сіміон, якому дозволили балотуватися на цих президентських виборах.

Ультраправому кандидату протистоїть проєвропейська коаліція правлячих партій, яка вже публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску як спільного кандидата.

Серед інших учасників перегонів – Елена Ласконі (USR), Нікушор Дан (незалежний), Келін Георгеску (незалежний) і Даніель Фунеріу (незалежний).

Звісно, для України найкраще, щоб при владі лишилися ті політики, які і раніше при ній перебували. Але ми бачимо, що Румунія перетворилася у поле протистояння між глобалістськими колами Європи і консерваторами

- пояснив УНН ситуацію керівник центру «Третій сектор» політолог Андрій Золотарьов.

Для України, на думку політолога, найкращим розвитком подій була би перемога більш ліберальних та європейських Кріна Антонеску або Елени Ласконі, а не кандидата з ультраправим ухилом. Втім, незалежно від результату виборів, Румунія і надалі перебуватиме у стані політичної турбулентності.

"Загалом ми зараз бачимо, що поруч з Угорщиною, поруч із Словаччиною, в Румунії починається процес "трампізації". Для України це нічого хорошого не несе", - пояснив Золотарьов.

Вплив виборів в Румунії на Європу та Україну

Також політолог підкреслив, що Європейському союзу доведеться все більше занурюватися у протистояння з окремими главами держав, які орієнтуються на президента США Дональда Трампа і намагаються втілити його політику в своїх країнах. Це принесе ще більше хаосу і не буде корисним для України.

Зі свого боку, директор інституту політики Руслан Бортник наголосив, що вибори в Румунії вже зараз стали джерелом нестабільності як у самій країні, так і в Європейському Союзі.

В Європі буде дестабілізація. Хтось визнаватиме ці вибори, хтось не визнаватиме ці вибори. По суті йдеться про розкол серед європейських країн

- зазначив Бортник.

Експерт переконаний, що результати виборів у Румунії є важливими для України і з військової точки зору. Якщо до влади в цій країні приходить кандидат, орієнтований на москву, це створить проблеми з постачанням зброї до нашої держави.

"Ми зацікавлені у стабільності в Румунії, бо основний потік зброї для України іде саме через Румунію, не через Польщу, як багато хто думає. Тож це дуже важливий сусід України", - наголосив Бортник.

У румуна конфіскували $7 млн за підтримку ультраправого кандидата в TikTok09.12.24, 11:40 • 17499 переглядiв

При цьому Румунія має найпотужніший, після Туреччини, флот у регіоні. Його вихід з Чорноморської зернової угоди матиме негативні наслідки для України.

Румунія має найпотужніший флот у Чорному морі після Туреччини. Її відхід від дотримання безпекових угод у цьому регіоні означатиме відмову від безпеки України

- пояснив Бортник.

Що робити Україні

Сьогодні Румунія перебуває у стані політичної нестабільності. Незалежно від кінцевого результату виборів, навіть якщо другий тур 18 травня не знадобиться, Україні доведеться знаходити спільну мову з переможцем і вміти пристосовуватися у разі перемоги кандидата, риторика якого не надто прихильна до нашої держави.

"Українська дипломатія повинна працювати над тим, щоб уникнути стану політичного дефолту. Коли ми маємо такого потужного ворога, з іншими країнами за будь-яких обставин треба мати нормальні стосунки. Не кажу дружні, просто нормальні. Це головне завдання, бо це наші західні кордони", - підбив підсумки Золотарьов.

Проросійській румунській політикині Шошоаке заборонили в'їзд в Україну на три роки: що відомо17.03.25, 18:48 • 65262 перегляди

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини СвітуПублікації
NATO
Дональд Трамп
Європейський Союз
Румунія
Туреччина
Сполучені Штати
Україна
Brent
$66.94
Bitcoin
$88,238.10
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.61
Золото
$3,489.46
Ethereum
$1,583.75