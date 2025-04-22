Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

У Румунії правляча коаліція ухвалила остаточне рішення щодо виборів президента – вони будуть проведені 4 травня. У разі необхідності проведення другого туру, його призначено на 18 травня. Якою є ситуація в Румунії напередодні виборів, чим вони можуть завершитися і чому ця подія так важлива для України - розбирався кореспондент УНН.

Чому в Румунії знову проведуть президентські вибори

Після Румунської революції 1989 року Румунія порвала з тоталітарним минулим та стала на шлях демократичного розвитку. У 2004 році ця країна стала членом НАТО, а у 2007 році, разом з Болгарією, приєдналася до Європейського союзу.

Втім, як і Україна, румунська демократія лишається достатньо молодою і зіштовхується з постійними викликами, які можуть призвести до дестабілізації ситуації щонайменше у Східній Європі. Одним з таких викликів і є вибори президента країни, які мають відбутися вже 4 травня.

6 грудня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення анулювати результати першого туру виборів президента. На них здобув перемогу проросійський кандидат Келін Джорджеску, який обіцяв згорнути допомогу Україні та заборонити транзит українського зерна. Також він зробив кілька скандальних заяв щодо розподілу нашої держави.

Втім, після оприлюднення документів румунських спецслужб, а також підозр, що кампанію Джорджеску підтримує росія, його кандидатуру було знято з виборів.

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Джорджеску замінив його союзник, лідер румунської ультраправої партії "Альянс за союз румунів" Джордже Сіміон, якому дозволили балотуватися на цих президентських виборах.

Ультраправому кандидату протистоїть проєвропейська коаліція правлячих партій, яка вже публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску як спільного кандидата.

Серед інших учасників перегонів – Елена Ласконі (USR), Нікушор Дан (незалежний), Келін Георгеску (незалежний) і Даніель Фунеріу (незалежний).

Звісно, для України найкраще, щоб при владі лишилися ті політики, які і раніше при ній перебували. Але ми бачимо, що Румунія перетворилася у поле протистояння між глобалістськими колами Європи і консерваторами - пояснив УНН ситуацію керівник центру «Третій сектор» політолог Андрій Золотарьов.

Для України, на думку політолога, найкращим розвитком подій була би перемога більш ліберальних та європейських Кріна Антонеску або Елени Ласконі, а не кандидата з ультраправим ухилом. Втім, незалежно від результату виборів, Румунія і надалі перебуватиме у стані політичної турбулентності.

"Загалом ми зараз бачимо, що поруч з Угорщиною, поруч із Словаччиною, в Румунії починається процес "трампізації". Для України це нічого хорошого не несе", - пояснив Золотарьов.

Вплив виборів в Румунії на Європу та Україну

Також політолог підкреслив, що Європейському союзу доведеться все більше занурюватися у протистояння з окремими главами держав, які орієнтуються на президента США Дональда Трампа і намагаються втілити його політику в своїх країнах. Це принесе ще більше хаосу і не буде корисним для України.

Зі свого боку, директор інституту політики Руслан Бортник наголосив, що вибори в Румунії вже зараз стали джерелом нестабільності як у самій країні, так і в Європейському Союзі.

В Європі буде дестабілізація. Хтось визнаватиме ці вибори, хтось не визнаватиме ці вибори. По суті йдеться про розкол серед європейських країн - зазначив Бортник.

Експерт переконаний, що результати виборів у Румунії є важливими для України і з військової точки зору. Якщо до влади в цій країні приходить кандидат, орієнтований на москву, це створить проблеми з постачанням зброї до нашої держави.

"Ми зацікавлені у стабільності в Румунії, бо основний потік зброї для України іде саме через Румунію, не через Польщу, як багато хто думає. Тож це дуже важливий сусід України", - наголосив Бортник.

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При цьому Румунія має найпотужніший, після Туреччини, флот у регіоні. Його вихід з Чорноморської зернової угоди матиме негативні наслідки для України.

Румунія має найпотужніший флот у Чорному морі після Туреччини. Її відхід від дотримання безпекових угод у цьому регіоні означатиме відмову від безпеки України - пояснив Бортник.

Що робити Україні

Сьогодні Румунія перебуває у стані політичної нестабільності. Незалежно від кінцевого результату виборів, навіть якщо другий тур 18 травня не знадобиться, Україні доведеться знаходити спільну мову з переможцем і вміти пристосовуватися у разі перемоги кандидата, риторика якого не надто прихильна до нашої держави.

"Українська дипломатія повинна працювати над тим, щоб уникнути стану політичного дефолту. Коли ми маємо такого потужного ворога, з іншими країнами за будь-яких обставин треба мати нормальні стосунки. Не кажу дружні, просто нормальні. Це головне завдання, бо це наші західні кордони", - підбив підсумки Золотарьов.

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