Проросійській румунській політикині Шошоаке заборонили в'їзд в Україну на три роки: що відомо

Служба безпеки на 3 роки заборонила в’їзд в Україну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну рф проти України, передає УНН із посиланням на СБУ.

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За даними української спецслужби, зарубіжна політикиня пише листи путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення рф і закликає до захоплення нашої держави.

Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

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Крім того, іноземка регулярно поширює наративи кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

У СБУ додали, що продовжують документувати підривну діяльність зарубіжних поплічників росії, які загрожують державній безпеці України, і в межах законодавства продовжить вживати всі необхідні заходи для захисту національної безпеки нашої держави.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України ініціювало накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке. Все через те, що вона подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України".