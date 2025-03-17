Пророссийской румынской политикессе Шошоаке запретили въезд в Украину на три года: что известно

Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке, которая поддерживает войну рф против Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным украинской спецслужбы, зарубежная политик пишет письма путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение рф и призывает к захвату нашего государства.

В то же время Шошоаке ставит под сомнение национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.

Верховный суд Румынии отстранил пророссийскую кандидатку Шошоаке от президентской гонки

Кроме того, иностранка регулярно распространяет нарративы кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.

В СБУ добавили, что продолжают документировать подрывную деятельность зарубежных приспешников россии, которые угрожают государственной безопасности Украины, и в рамках законодательства продолжит принимать все необходимые меры для защиты национальной безопасности нашего государства.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины инициировало наложение санкций на сенатора парламента Румынии Диану Шошоаке. Все из-за того, что она подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть южного региона Украины".