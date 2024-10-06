Верховный суд Румынии исключил пророссийскую лидера ультраправой партии Диану Шошоаке из списка кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Накануне конституционный суд страны собрался, чтобы рассмотреть обжалования, которые выдвинули в отношении шести кандидатов. Пять из них отклонили, а вот жалобу по Шошоаке судьи приняли, не объяснив своего решения.

Сама же Шошоака заявила, что это якобы свидетельствует о планах Запада сфальсифицировать выборы в Румынии.

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Это (решение Верховного суда - ред.) доказывает, что американцы, евреи и Европейский Союз планировали сфальсифицировать выборы в Румынии еще до их начала. С этого момента мы имеем чёткое доказательство того, что в Румынии обсуждают диктатуру и полное отсутствие демократии - сказала Шошоаке, которая была в прямом эфире на Facebook во время вынесения решения,

Дополнение

Румыния планирует провести президентские выборы в два тура 24 ноября и 8 декабря, а между ними - парламентские выборы.

В Reuters отмечают, что политики со всего политического спектра обеспокоены, что решение Верховного суда является «беспрецедентной угрозой демократическим ценностям».

Напомним,

В прошлом году, Министерство иностранных дел Украины инициировало наложение санкций на сенатора парламента Румынии Диану Шошоаке. Всё из-за того, что она подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть южного региона Украины».