Верховный суд Румынии отстранил пророссийскую кандидатку Шошоаке от президентской гонки
Киев • УНН
Диана Шошоаке, лидер ультраправой партии, исключена из списка кандидатов в президенты Румынии. Она обвинила Запад в попытке сфальсифицировать выборы, а политики выразили обеспокоенность относительно демократических ценностей.
Верховный суд Румынии исключил пророссийскую лидера ультраправой партии Диану Шошоаке из списка кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Накануне конституционный суд страны собрался, чтобы рассмотреть обжалования, которые выдвинули в отношении шести кандидатов. Пять из них отклонили, а вот жалобу по Шошоаке судьи приняли, не объяснив своего решения.
Сама же Шошоака заявила, что это якобы свидетельствует о планах Запада сфальсифицировать выборы в Румынии.
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Это (решение Верховного суда - ред.) доказывает, что американцы, евреи и Европейский Союз планировали сфальсифицировать выборы в Румынии еще до их начала. С этого момента мы имеем чёткое доказательство того, что в Румынии обсуждают диктатуру и полное отсутствие демократии
Дополнение
Румыния планирует провести президентские выборы в два тура 24 ноября и 8 декабря, а между ними - парламентские выборы.
В Reuters отмечают, что политики со всего политического спектра обеспокоены, что решение Верховного суда является «беспрецедентной угрозой демократическим ценностям».
Напомним,
В прошлом году, Министерство иностранных дел Украины инициировало наложение санкций на сенатора парламента Румынии Диану Шошоаке. Всё из-за того, что она подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть южного региона Украины».