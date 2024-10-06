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Верховний суд Румунії усунув проросійську кандидатку Шошоаке від президентських перегонів

Верховний суд Румунії усунув проросійську кандидатку Шошоаке від президентських перегонів

Київ • УНН

 • 19562 перегляди

Діану Шошоаке, лідерку ультраправої партії, виключено зі списку кандидатів у президенти Румунії. Вона звинуватила Захід у спробі сфальсифікувати вибори, а політики висловили занепокоєння щодо демократичних цінностей.

Верховний суд Румунії виключив проросійську лідерку ультраправої партії Діану Шошоаке зі списку кандидатів у президенти на майбутніх виборах. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Напередодні конституційний суд країни зібрався, щоб розглянути оскарження, які висунули щодо шести кандидатів. Пʼять із них відхилили, а от скаргу щодо Шошоаке судді прийняли, не пояснивши свого рішення. 

Сама ж Шошоака заявила, що це нібито свідчить плани Заходу сфальсифікувати вибори в Румунії.

Румунія заявляє, що НАТО має відреагувати на вторгнення росії в повітряний простір18.09.24, 15:29 • 15767 переглядiв

Це (рішення Верховного суду - ред.) доводить, що американці, євреї та Європейський Союз планували сфальсифікувати вибори в Румунії ще до їх початку. З цього моменту ми маємо чіткий доказ того, що в Румунії обговорюють диктатуру та повну відсутність демократії

- сказала Шошоаке, яка була в прямому ефірі на Facebook під час винесення рішення,

Доповнення

Румунія планує провести президентські вибори у два тури 24 листопада та 8 грудня, а між ними — парламентські вибори.

У Reuters наголошують, що політики з усього політичного спектра стурбовані, що рішення Верховного суду є "безпрецедентною загрозою демократичним цінностям".

Нагадаємо

Торік, Міністерство закордонних справ України ініціювало накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке. Все через те, що вона подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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