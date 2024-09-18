Румунія заявляє, що НАТО має відреагувати на вторгнення росії в повітряний простір

НАТО має дати "рішучу скоординовану" відповідь на інциденти, у яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, входять у повітряний простір альянсу, заявив у середу міністр оборони Румунії Ангел Тилвар, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Держави на східному фланзі НАТО, міністри оборони яких зустрілися в Бухаресті в середу, неодноразово заявляли, що дії росії в Чорноморському регіоні та за його межами є джерелом глибокого занепокоєння.

Раніше цього місяця країни НАТО Румунія та Латвія стали свідками падіння російських безпілотників, які порушили їхній повітряний простір, що спонукало офіційних осіб до закликів вжити спільних заходів для протидії повітряним вторгненням росії.

"Країни B9 глибоко занепокоєні неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО, у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", - сказав Тилвар журналістам, маючи на увазі регіональну групу членів НАТО.

"Ось чому необхідна рішуча, скоординована відповідь на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної моделі", - заявив він.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони НАТО у жовтні необхідно буде розглянути питання щодо знищення безпілотників, які входять до повітряного простору союзників.

"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь білорусі в діях росії", - додав Залевський.

Доповнення

Румунія має спільний кордон із Україною і за останній рік на її територію неодноразово потрапляли фрагменти російських безпілотників.