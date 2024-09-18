НАТО должно дать "решительный скоординированный" ответ на инциденты, в которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, входят в воздушное пространство альянса, заявил в среду министр обороны Румынии Ангел Тилвар, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Государства на восточном фланге НАТО, министры обороны которых встретились в Бухаресте в среду, неоднократно заявляли, что действия россии в Черноморском регионе и за его пределами являются источником глубокого беспокойства.

Ранее в этом месяце страны НАТО Румыния и Латвия стали свидетелями падения российских беспилотников, которые нарушили их воздушное пространство, что побудило официальных лиц к призывам принять совместные меры для противодействия воздушным вторжениям россии.

"Страны B9 глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности вдоль восточного фланга НАТО", - сказал Тилвар журналистам, имея в виду региональную группу членов НАТО.

"Вот почему необходим решительный, скоординированный ответ на уровне союзников, а также скорейшее внедрение ротационной противовоздушной обороны и интегрированной противоракетной модели", - заявил он.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что на встрече министров обороны НАТО в октябре необходимо будет рассмотреть вопрос об уничтожении беспилотников, которые входят в воздушное пространство союзников.

"Мы подтвердили гибридные атаки на союзников, а также участие беларуси в действиях россии", - добавил Залевский.

Дополнение

Румыния имеет общую границу с Украиной и за последний год на ее территорию неоднократно попадали фрагменты российских беспилотников.