Киев • УНН
Министр обороны Румынии призвал НАТО к скоординированному ответу на инциденты с российскими ракетами и беспилотниками. Страны восточного фланга НАТО выразили обеспокоенность по поводу повторных нарушений воздушного пространства альянса.
НАТО должно дать "решительный скоординированный" ответ на инциденты, в которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, входят в воздушное пространство альянса, заявил в среду министр обороны Румынии Ангел Тилвар, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Государства на восточном фланге НАТО, министры обороны которых встретились в Бухаресте в среду, неоднократно заявляли, что действия россии в Черноморском регионе и за его пределами являются источником глубокого беспокойства.
Ранее в этом месяце страны НАТО Румыния и Латвия стали свидетелями падения российских беспилотников, которые нарушили их воздушное пространство, что побудило официальных лиц к призывам принять совместные меры для противодействия воздушным вторжениям россии.
"Страны B9 глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности вдоль восточного фланга НАТО", - сказал Тилвар журналистам, имея в виду региональную группу членов НАТО.
"Вот почему необходим решительный, скоординированный ответ на уровне союзников, а также скорейшее внедрение ротационной противовоздушной обороны и интегрированной противоракетной модели", - заявил он.
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что на встрече министров обороны НАТО в октябре необходимо будет рассмотреть вопрос об уничтожении беспилотников, которые входят в воздушное пространство союзников.
"Мы подтвердили гибридные атаки на союзников, а также участие беларуси в действиях россии", - добавил Залевский.
Дополнение
Румыния имеет общую границу с Украиной и за последний год на ее территорию неоднократно попадали фрагменты российских беспилотников.