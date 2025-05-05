Победитель первого тура выборов президента Румынии сделал заявление о войне в Украине
Киев • УНН
Джордже Симион заявил, что Румыния видит решение конфликта в Украине в деэскалации и призвал к прекращению огня, как того хочет администрация Трампа. При этом он обещает прекратить помощь Украине.
В Украине необходимо достичь прекращения огня, как того хочет администрация действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в комментарии DW Украина заявил победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер ультраправого Альянса за союз румын (AUR) Джордже Симион, сообщает УНН.
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По его словам, Румыния видит решение "в деэскалации этого конфликта".
Помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа
Он подчеркнул, что нужно "остановить любые жертвы среди гражданского населения".
"Мы должны остановить эту войну. Мы должны остановить любые жертвы среди гражданского населения, и именно поэтому мы должны достичь прекращения огня. И мы должны молиться и надеяться, чтобы мирные переговоры Дональда Трампа сработали", - отметил Симион.
Напомним
Известный националист и евроскептик Джордже Симион победил в первом туре выборов президента Румынии. Он обещает прекратить помощь Украине и назначить пророссийского премьер-министра Кэлина Джорджеску.
Запрещен въезд в Украину: что известно об ультраправом победителе первого тура выборов в Румынии Шимоне05.05.25, 12:24 • 121955 просмотров