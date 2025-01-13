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У Бельгії розпочнеться масовий страйк проти скорочення соціальних виплат

У Бельгії розпочнеться масовий страйк проти скорочення соціальних виплат

Київ • УНН

 • 25334 перегляди

Три найбільші профспілки Бельгії оголосили 24-годинний страйк 13 січня через скорочення соціальних виплат на 3 млрд євро. Очікується зупинка транспорту та масові протести за участю 50-100 тисяч людей.

Національний страйк проти скорочення пенсій та соціальних виплат на 3 млрд євро анонсують на 13 січня три найбільші профспілки Бельгії. Акція протесту триватиме 24 години. Про це повідомляє суспільний мовник RTBF, передає УНН.

Деталі

Про участь у страйку вже оголосили вчителі, працівники громадського транспорту, залізниць та аеропортів, зокрема, співробітники служб безпеки та вантажників, а також тюремні наглядачі, листоноші, пожежники та комунальники.

За інформацією телеканалу, міський транспорт практично не працюватиме, з кожних трьох міжміських поїздів і автобусів на рейси буде виходити тільки один, близько 70% авіарейсів скасовані.

Поліція королівства рекомендувала утриматися від поїздок по Брюсселя на автомобілях, оскільки в місті очікуються великі затори. Крім того, центр міста перекриють для протесту, в якому, за оцінками профспілок, візьмуть участь від 50 до 100 тисяч людей.

Залізничний оператор радить своїм мандрівникам ретельно підготуватися до поїздки за допомогою планувальника, доступного на веб-сайті 

- пише RTBF.

Причина протестів - плани скорочення соціальних асигнувань у бюджеті країни на 3 мільярди євро на рік. Плани підготував кандидат на посаду прем'єр-міністра, голова праворадикальної партії "Новий фламандський альянс" Барт Де Вевер. Він, зокрема, підтримує збільшення військових витрат країни.

Нагадаємо

У Бухаресті пройшли масові протести проти рішення Конституційного суду про скасування результатів виборів президента 2024 року. Акцію організувала партія AUR, під час 10-годинного мітингу постраждало кілька осіб.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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