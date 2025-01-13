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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бельгии начнется массовая забастовка против сокращения социальных выплат

В Бельгии начнется массовая забастовка против сокращения социальных выплат

Киев  •  УНН

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Три крупнейших профсоюза Бельгии объявили 24-часовую забастовку 13 января из-за сокращения социальных выплат на 3 млрд евро. Ожидается остановка транспорта и массовые протесты с участием 50-100 тысяч человек.

Национальную забастовку против сокращения пенсий и социальных выплат на 3 млрд евро анонсируют на 13 января три крупнейших профсоюза Бельгии. Акция протеста продлится 24 часа. Об этом сообщает общественный вещатель RTBF, передает УНН.

Детали

Об участии в забастовке уже объявили учителя, работники общественного транспорта, железных дорог и аэропортов, в частности, сотрудники служб безопасности и грузчиков, а также тюремные надзиратели, почтальоны, пожарные и коммунальщики.

По информации телеканала, городской транспорт практически не будет работать, из каждых трех междугородних поездов и автобусов на рейсы будет выходить только один, около 70% авиарейсов отменены.

Полиция королевства рекомендовала воздержаться от поездок по Брюсселю на автомобилях, поскольку в городе ожидаются большие пробки. Кроме того, центр города перекроют для протеста, в котором, по оценкам профсоюзов, примут участие от 50 до 100 тысяч человек.

Железнодорожный оператор советует своим путешественникам тщательно подготовиться к поездке с помощью планировщика, доступного на веб-сайте 

- пишет RTBF.

Причина протестов - планы сокращения социальных ассигнований в бюджете страны на 3 миллиарда евро в год. Планы подготовил кандидат на пост премьер-министра, председатель праворадикальной партии "Новый фламандский альянс" Барт Де Вевер. Он, в частности, поддерживает увеличение военных расходов страны.

Напомним

В Бухаресте прошли массовые протесты против решения Конституционного суда об отмене результатов выборов президента 2024 года. Акцию организовала партия AUR, во время 10-часового митинга пострадало несколько человек.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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