В Бельгии начнется массовая забастовка против сокращения социальных выплат

Национальную забастовку против сокращения пенсий и социальных выплат на 3 млрд евро анонсируют на 13 января три крупнейших профсоюза Бельгии. Акция протеста продлится 24 часа. Об этом сообщает общественный вещатель RTBF, передает УНН.

Детали

Об участии в забастовке уже объявили учителя, работники общественного транспорта, железных дорог и аэропортов, в частности, сотрудники служб безопасности и грузчиков, а также тюремные надзиратели, почтальоны, пожарные и коммунальщики.

По информации телеканала, городской транспорт практически не будет работать, из каждых трех междугородних поездов и автобусов на рейсы будет выходить только один, около 70% авиарейсов отменены.

Полиция королевства рекомендовала воздержаться от поездок по Брюсселю на автомобилях, поскольку в городе ожидаются большие пробки. Кроме того, центр города перекроют для протеста, в котором, по оценкам профсоюзов, примут участие от 50 до 100 тысяч человек.

Железнодорожный оператор советует своим путешественникам тщательно подготовиться к поездке с помощью планировщика, доступного на веб-сайте