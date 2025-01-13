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У Румунії відбулися протести проти скасування результатів виборів

У Румунії відбулися протести проти скасування результатів виборів

Київ • УНН

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У Бухаресті пройшли масові протести проти рішення Конституційного суду про скасування результатів виборів президента 2024 року. Акцію організувала партія AUR, під час 10-годинного мітингу постраждало кілька осіб.

В румунській столиці Бухарест кілька тисяч людей вийшли на протести проти рішення Конституційного суду щодо скасування результатів президентських виборів у 2024 році. Акцію організувала партія "Альянс за об'єднання румунів" (AUR). Про це інформує румунська редакція "Радіо Свобода", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що акція протесту, ініційована партією AUR, розпочалася в неділю, 12 січня, о 14:00 на Університетській площі та продовжилася маршем на центральній площі міста.

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Учасники демонстрації вимагали скасування постанови Конституційного суду про анулювання результатів президентських виборів і продовження повноважень президента Клауса Йоханніса.

Румуни знову виходять на вулиці через 35 років, щоб захистити свій голос та демократію. 

- йдеться у дописі партії AUR.

За інформацією "Радіо Свобода", не обійшлося без надзвичайних подій.

На площу Перемоги було викликано рятувальну службу після того, як учасник мітингу отримав поранення і йому надали медичну допомогу

- повідомляє редакція.

Також було затримано Горацю Потра, колишнього бойовика Іноземного легіону, члена місцевої ради Медіаської місцевої ради, який разом зі своїм сином взяв участь в акції протесту.

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Колони демонстрантів супроводжували сили міліції та жандармерії. Під час мітингу, який тривав понад 10 годин, серйозних інцидентів не зареєстрували. Поранення отримали кілька людей.

Нагадаємо

Румунія проведе повторні президентські вибори 4 та 18 травня 2025 року після анулювання результатів попереднього голосування. Ультранаціоналіст Келін Джорджеску, який переміг завдяки TikTok-кампанії, може знову стати фаворитом.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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