У Румунії відбулися протести проти скасування результатів виборів
Київ • УНН
У Бухаресті пройшли масові протести проти рішення Конституційного суду про скасування результатів виборів президента 2024 року. Акцію організувала партія AUR, під час 10-годинного мітингу постраждало кілька осіб.
В румунській столиці Бухарест кілька тисяч людей вийшли на протести проти рішення Конституційного суду щодо скасування результатів президентських виборів у 2024 році. Акцію організувала партія "Альянс за об'єднання румунів" (AUR). Про це інформує румунська редакція "Радіо Свобода", передає УНН.
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Зазначається, що акція протесту, ініційована партією AUR, розпочалася в неділю, 12 січня, о 14:00 на Університетській площі та продовжилася маршем на центральній площі міста.
Учасники демонстрації вимагали скасування постанови Конституційного суду про анулювання результатів президентських виборів і продовження повноважень президента Клауса Йоханніса.
Румуни знову виходять на вулиці через 35 років, щоб захистити свій голос та демократію.
За інформацією "Радіо Свобода", не обійшлося без надзвичайних подій.
На площу Перемоги було викликано рятувальну службу після того, як учасник мітингу отримав поранення і йому надали медичну допомогу
Також було затримано Горацю Потра, колишнього бойовика Іноземного легіону, члена місцевої ради Медіаської місцевої ради, який разом зі своїм сином взяв участь в акції протесту.
Колони демонстрантів супроводжували сили міліції та жандармерії. Під час мітингу, який тривав понад 10 годин, серйозних інцидентів не зареєстрували. Поранення отримали кілька людей.
Нагадаємо
Румунія проведе повторні президентські вибори 4 та 18 травня 2025 року після анулювання результатів попереднього голосування. Ультранаціоналіст Келін Джорджеску, який переміг завдяки TikTok-кампанії, може знову стати фаворитом.