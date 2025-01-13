У Румунії відбулися протести проти скасування результатів виборів

В румунській столиці Бухарест кілька тисяч людей вийшли на протести проти рішення Конституційного суду щодо скасування результатів президентських виборів у 2024 році. Акцію організувала партія "Альянс за об'єднання румунів" (AUR). Про це інформує румунська редакція "Радіо Свобода", передає УНН.

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Зазначається, що акція протесту, ініційована партією AUR, розпочалася в неділю, 12 січня, о 14:00 на Університетській площі та продовжилася маршем на центральній площі міста.

Учасники демонстрації вимагали скасування постанови Конституційного суду про анулювання результатів президентських виборів і продовження повноважень президента Клауса Йоханніса.

Румуни знову виходять на вулиці через 35 років, щоб захистити свій голос та демократію.

За інформацією "Радіо Свобода", не обійшлося без надзвичайних подій.

На площу Перемоги було викликано рятувальну службу після того, як учасник мітингу отримав поранення і йому надали медичну допомогу