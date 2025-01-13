В Румынии прошли протесты против отмены результатов выборов

В румынской столице Бухарест несколько тысяч человек вышли на протесты против решения Конституционного суда по отмене результатов президентских выборов в 2024 году. Акцию организовала партия "Альянс за объединение румын" (AUR). Об этом информирует румынская редакция "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

Отмечается, акция протеста, инициированная партией AUR, началась в воскресенье, 12 января, в 14:00 на Университетской площади и продолжилась маршем на центральной площади города.

Участники демонстрации требовали отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов президентских выборов и продления полномочий президента Клауса Йоханниса.

Румыны снова выходят на улицы через 35 лет, чтобы защитить свой голос и демократию.

По информации "Радио Свобода", не обошлось без чрезвычайных происшествий.

На площадь Победы была вызвана спасательная служба после того, как участник митинга получил ранение и ему оказали медицинскую помощь