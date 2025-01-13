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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Румынии прошли протесты против отмены результатов выборов

В Румынии прошли протесты против отмены результатов выборов

Киев  •  УНН

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В Бухаресте прошли массовые протесты против решения Конституционного суда об отмене результатов выборов президента в 2024 году. Акцию организовала партия AUR, во время 10-часового митинга пострадало несколько человек.

В румынской столице Бухарест несколько тысяч человек вышли на протесты против решения Конституционного суда по отмене результатов президентских выборов в 2024 году. Акцию организовала партия "Альянс за объединение румын" (AUR). Об этом информирует румынская редакция "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

Отмечается, акция протеста, инициированная партией AUR, началась в воскресенье, 12 января, в 14:00 на Университетской площади и продолжилась маршем на центральной площади города.

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Участники демонстрации требовали отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов президентских выборов и продления полномочий президента Клауса Йоханниса.

Румыны снова выходят на улицы через 35 лет, чтобы защитить свой голос и демократию. 

- говорится в заметке партии AUR.

По информации "Радио Свобода", не обошлось без чрезвычайных происшествий.

На площадь Победы была вызвана спасательная служба после того, как участник митинга получил ранение и ему оказали медицинскую помощь

- сообщает редакция.

Также был задержан Горацю Потра, бывший боевик Иностранного легиона, член местного совета Медиаского местного совета, который вместе со своим сыном принял участие в акции протеста.

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Колонны демонстрантов сопровождали силы милиции и жандармерии. Во время митинга, который длился более 10 часов, серьезных инцидентов не зарегистрировали. Ранения получили несколько человек.

Напомним

Румыния проведет повторные президентские выборы 4 и 18 мая 2025 года после аннулирования результатов предыдущего голосования. Ультранационалист Келин Джорджеску, который победил благодаря TikTok-кампании, может снова стать фаворитом.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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tiktokТикТок
bukharestБухарест
ruminiyaРумыния

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