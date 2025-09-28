У Молдові стартували парламентські вибори

У Республіці Молдова розпочалися парламентські вибори, що визначать склад законодавчого органу на наступні чотири роки, пише Adevarul, передає УНН.

Деталі

Голосування триватиме з 7:00 до 21:00 на 2274 виборчих дільницях, з яких 1973 відкриті на території Республіки Молдова. Для виборчих дільниць у країні було надруковано 2 772 255 бюлетенів, зокрема "2 117 039 румунською мовою, 649 573 російською мовою, 3 400 гагаузькою мовою, 1 827 болгарською мовою та 416 ромською мовою". А для тих, хто знаходиться за кордоном, – ще 864 300 бюлетенів.

Окрім 1973 виборчих дільниць у країні, 12 будуть відкриті для жителів сепаратистського Придністровського регіону, а ще 301 працюватиме за кордоном. Молдавани в діаспорі також мали можливість голосувати поштою, метод, доступний у десяти країнах: Австралії, Канаді, Ісландії, Японії, Новій Зеландії, Норвегії, Швеції, Кореї, Фінляндії та США. Для голосування поштою була потрібна попередня реєстрація. Згідно з даними, наданими владою, зареєструвалося 2606 виборців, але було надіслано лише 2055 конвертів. Останнім днем ​​їх отримання було 26 вересня.

Найбільше конвертів отримала виборча комісія виборчої дільниці у Вашингтоні – 1162 конверти, далі йдуть комісія в Оттаві – 555, комісія в Стокгольмі – 286 та комісія в Токіо – 52 конверти. Конверти з бюлетенями, отримані комісією, зберігаються до дня виборів і відкриваються та підраховуються лише після закриття виборчих дільниць у країні перебування - додали представники виборчої структури.

На 30 виборчих дільницях у країні та за кордоном використовуватимуться як паперові, так і електронні списки виборців.

Електронна реєстрація здійснюється за допомогою цифрових планшетів. Виборці пред’являтимуть свої документи операторам на виборчих дільницях, і після перевірки в системі вони підписуватимуться на планшетах, підтверджуючи таким чином свою присутність на виборчій дільниці. Цифрові планшети значно скоротять час голосування та черги на виборчих дільницях, які зазвичай зареєстровані за кордоном – уточнили представники Центральної виборчої комісії (ЦВК).

За виборами стежать 3423 спостерігачі, з яких 2496 "представляють 8 громадських об’єднань країни. Більшість спостерігачів були акредитовані на прохання Асоціації Promo-LEX та Спілки юристів Молдови".

Бюлетень буде визнано дійсним, якщо на виборчі дільниці з'явиться щонайменше третина виборців, зареєстрованих у виборчих списках, а це 3 299 396 осіб. Щоб потрапити до Парламенту, партії повинні подолати виборчий бар'єр у 5%, виборчі блоки – 7%, а незалежні кандидати – 2%.

Список кандидатів Центральна виборча комісія зареєструвала такі формування як кандидатів на виборах:

Партія дії та солідарності (PAS);

Партія «Демократія вдома» (PDA);

Коаліція за єдність та добробут (CUB);

Альянс лібералів та демократів за Європу (ALDE);

Європейська соціал-демократична партія (PSDE);

Молдавська національна партія (PNM);

Рух за повагу до Молдови (MRM);

Ліга міст та комун (LOC);

Альянс Молдови;

Ліберальна партія;

Християнсько-соціальний союз Молдови;

Альянс за єдність румунів (AUR);

"Наша партія";

Партія «Новий історичний варіант»

Також були зареєстровані такі виборчі блоки:

Патріотичний блок соціалістів, комуністів, Inima Moldovai та Viitorul Moldovai, Блок Alternativa, Блок Unirea Națiunii та Блок Împreuna.

Водночас до участі в перегонах були допущені і незалежні кандидати: Олеся Стамате, Андрій Нестасе, Вікторія Сандуца та Тетяна Крецу.

Нещодавно Блок національної унії (BUN) знявся з перегонів на користь PAS, проєвропейської партії, яка зараз при владі. Початок голосування О 7:00 за місцевим часом першою відкрилася виборча дільниця у посольстві Японії, де після виконання державного гімну проголосувала студентка Університету Цукуби Ана Тейсану.

О 8:00 голова Центральної виборчої комісії Анжеліка Караман повідомила, що у перегонах беруть участь 23 кандидати. Серед них була й партія "Moldova Mare" під керівництвом Вікторії Фуртуне, однак 26 вересня її виключили з виборчого процесу.

Караман уточнила, що рішення про зняття цієї партії з перегонів чинне до остаточного вердикту суду. О 9:00 президент Майя Санду віддала свій голос на дільниці № 1/084 у столичній середній школі "Петру Рареш". Станом на 9:37, за офіційними даними ЦВК, участь у голосуванні вже взяли 193 002 виборці.

Нагадаємо

