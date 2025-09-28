У Молдові стартували парламентські вибори
Київ • УНН
У Молдові розпочалися парламентські вибори, які визначать склад законодавчого органу на наступні чотири роки. Голосування триватиме з 7:00 до 21:00 на 2274 виборчих дільницях, з яких 1973 відкриті на території Республіки Молдова.
Деталі
Голосування триватиме з 7:00 до 21:00 на 2274 виборчих дільницях, з яких 1973 відкриті на території Республіки Молдова. Для виборчих дільниць у країні було надруковано 2 772 255 бюлетенів, зокрема "2 117 039 румунською мовою, 649 573 російською мовою, 3 400 гагаузькою мовою, 1 827 болгарською мовою та 416 ромською мовою". А для тих, хто знаходиться за кордоном, – ще 864 300 бюлетенів.
Окрім 1973 виборчих дільниць у країні, 12 будуть відкриті для жителів сепаратистського Придністровського регіону, а ще 301 працюватиме за кордоном. Молдавани в діаспорі також мали можливість голосувати поштою, метод, доступний у десяти країнах: Австралії, Канаді, Ісландії, Японії, Новій Зеландії, Норвегії, Швеції, Кореї, Фінляндії та США. Для голосування поштою була потрібна попередня реєстрація. Згідно з даними, наданими владою, зареєструвалося 2606 виборців, але було надіслано лише 2055 конвертів. Останнім днем їх отримання було 26 вересня.
Найбільше конвертів отримала виборча комісія виборчої дільниці у Вашингтоні – 1162 конверти, далі йдуть комісія в Оттаві – 555, комісія в Стокгольмі – 286 та комісія в Токіо – 52 конверти. Конверти з бюлетенями, отримані комісією, зберігаються до дня виборів і відкриваються та підраховуються лише після закриття виборчих дільниць у країні перебування
На 30 виборчих дільницях у країні та за кордоном використовуватимуться як паперові, так і електронні списки виборців.
Електронна реєстрація здійснюється за допомогою цифрових планшетів. Виборці пред’являтимуть свої документи операторам на виборчих дільницях, і після перевірки в системі вони підписуватимуться на планшетах, підтверджуючи таким чином свою присутність на виборчій дільниці. Цифрові планшети значно скоротять час голосування та черги на виборчих дільницях, які зазвичай зареєстровані за кордоном
За виборами стежать 3423 спостерігачі, з яких 2496 "представляють 8 громадських об’єднань країни. Більшість спостерігачів були акредитовані на прохання Асоціації Promo-LEX та Спілки юристів Молдови".
Бюлетень буде визнано дійсним, якщо на виборчі дільниці з'явиться щонайменше третина виборців, зареєстрованих у виборчих списках, а це 3 299 396 осіб. Щоб потрапити до Парламенту, партії повинні подолати виборчий бар'єр у 5%, виборчі блоки – 7%, а незалежні кандидати – 2%.
Список кандидатів Центральна виборча комісія зареєструвала такі формування як кандидатів на виборах:
- Партія дії та солідарності (PAS);
- Партія «Демократія вдома» (PDA);
- Коаліція за єдність та добробут (CUB);
- Альянс лібералів та демократів за Європу (ALDE);
- Європейська соціал-демократична партія (PSDE);
- Молдавська національна партія (PNM);
- Рух за повагу до Молдови (MRM);
- Ліга міст та комун (LOC);
- Альянс Молдови;
- Ліберальна партія;
- Християнсько-соціальний союз Молдови;
- Альянс за єдність румунів (AUR);
- "Наша партія";
- Партія «Новий історичний варіант»
Також були зареєстровані такі виборчі блоки:
Патріотичний блок соціалістів, комуністів, Inima Moldovai та Viitorul Moldovai, Блок Alternativa, Блок Unirea Națiunii та Блок Împreuna.
Водночас до участі в перегонах були допущені і незалежні кандидати: Олеся Стамате, Андрій Нестасе, Вікторія Сандуца та Тетяна Крецу.
Нещодавно Блок національної унії (BUN) знявся з перегонів на користь PAS, проєвропейської партії, яка зараз при владі. Початок голосування О 7:00 за місцевим часом першою відкрилася виборча дільниця у посольстві Японії, де після виконання державного гімну проголосувала студентка Університету Цукуби Ана Тейсану.
О 8:00 голова Центральної виборчої комісії Анжеліка Караман повідомила, що у перегонах беруть участь 23 кандидати. Серед них була й партія "Moldova Mare" під керівництвом Вікторії Фуртуне, однак 26 вересня її виключили з виборчого процесу.
Караман уточнила, що рішення про зняття цієї партії з перегонів чинне до остаточного вердикту суду. О 9:00 президент Майя Санду віддала свій голос на дільниці № 1/084 у столичній середній школі "Петру Рареш". Станом на 9:37, за офіційними даними ЦВК, участь у голосуванні вже взяли 193 002 виборці.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Поліція Молдови виявила в церкві склад передвиборчих матеріалів, що містять образливі висловлювання та заклики до ненависті. Правоохоронці вилучили 11 пакетів листівок, які мали намір роздати парафіянам.