У Молдові стартували парламентські вибори

$41.490.00
48.710.00
ukenru
07:36 • 432 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 9276 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 40065 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 61382 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 75555 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 126547 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 53956 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 46150 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 40078 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27998 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весілліPhoto27 вересня, 23:41 • 12692 перегляди
На Київщині працює ППО: більшість цілей летить у напрямку столиці28 вересня, 00:37 • 13249 перегляди
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області28 вересня, 01:02 • 15898 перегляди
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 28 вересня, 01:39 • 23358 перегляди
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо03:02 • 17391 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 34901 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 126552 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 52192 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 62638 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 63596 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Іван Федоров
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 17153 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 75562 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 39490 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 44562 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 46459 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-101
Ту-95
Ту-160
МіГ-31

У Молдові стартували парламентські вибори

Київ • УНН

 • 428 перегляди

У Молдові розпочалися парламентські вибори, які визначать склад законодавчого органу на наступні чотири роки. Голосування триватиме з 7:00 до 21:00 на 2274 виборчих дільницях, з яких 1973 відкриті на території Республіки Молдова.

У Молдові стартували парламентські вибори

У Республіці Молдова розпочалися парламентські вибори, що визначать склад законодавчого органу на наступні чотири роки, пише Adevarul, передає УНН.

Деталі

Голосування триватиме з 7:00 до 21:00 на 2274 виборчих дільницях, з яких 1973 відкриті на території Республіки Молдова. Для виборчих дільниць у країні було надруковано 2 772 255 бюлетенів, зокрема "2 117 039 румунською мовою, 649 573 російською мовою, 3 400 гагаузькою мовою, 1 827 болгарською мовою та 416 ромською мовою". А для тих, хто знаходиться за кордоном, – ще 864 300 бюлетенів.

Окрім 1973 виборчих дільниць у країні, 12 будуть відкриті для жителів сепаратистського Придністровського регіону, а ще 301 працюватиме за кордоном. Молдавани в діаспорі також мали можливість голосувати поштою, метод, доступний у десяти країнах: Австралії, Канаді, Ісландії, Японії, Новій Зеландії, Норвегії, Швеції, Кореї, Фінляндії та США. Для голосування поштою була потрібна попередня реєстрація. Згідно з даними, наданими владою, зареєструвалося 2606 виборців, але було надіслано лише 2055 конвертів. Останнім днем ​​їх отримання було 26 вересня.

Найбільше конвертів отримала виборча комісія виборчої дільниці у Вашингтоні – 1162 конверти, далі йдуть комісія в Оттаві – 555, комісія в Стокгольмі – 286 та комісія в Токіо – 52 конверти. Конверти з бюлетенями, отримані комісією, зберігаються до дня виборів і відкриваються та підраховуються лише після закриття виборчих дільниць у країні перебування

- додали представники виборчої структури.

На 30 виборчих дільницях у країні та за кордоном використовуватимуться як паперові, так і електронні списки виборців.

Електронна реєстрація здійснюється за допомогою цифрових планшетів. Виборці пред’являтимуть свої документи операторам на виборчих дільницях, і після перевірки в системі вони підписуватимуться на планшетах, підтверджуючи таким чином свою присутність на виборчій дільниці. Цифрові планшети значно скоротять час голосування та черги на виборчих дільницях, які зазвичай зареєстровані за кордоном

– уточнили представники Центральної виборчої комісії (ЦВК). 

За виборами стежать 3423 спостерігачі, з яких 2496 "представляють 8 громадських об’єднань країни. Більшість спостерігачів були акредитовані на прохання Асоціації Promo-LEX та Спілки юристів Молдови".

Бюлетень буде визнано дійсним, якщо на виборчі дільниці з'явиться щонайменше третина виборців, зареєстрованих у виборчих списках, а це 3 299 396 осіб. Щоб потрапити до Парламенту, партії повинні подолати виборчий бар'єр у 5%, виборчі блоки – 7%, а незалежні кандидати – 2%.

Список кандидатів Центральна виборча комісія зареєструвала такі формування як кандидатів на виборах: 

  • Партія дії та солідарності (PAS);
    • Партія «Демократія вдома» (PDA);
      • Коаліція за єдність та добробут (CUB);
        • Альянс лібералів та демократів за Європу (ALDE);
          • Європейська соціал-демократична партія (PSDE);
            • Молдавська національна партія (PNM);
              • Рух за повагу до Молдови (MRM);
                • Ліга міст та комун (LOC);
                  • Альянс Молдови;
                    • Ліберальна партія;
                      • Християнсько-соціальний союз Молдови;
                        • Альянс за єдність румунів (AUR);
                          • "Наша партія";
                            • Партія «Новий історичний варіант»

                              Також були зареєстровані такі виборчі блоки: 

                              Патріотичний блок соціалістів, комуністів, Inima Moldovai та Viitorul Moldovai, Блок Alternativa, Блок Unirea Națiunii та Блок Împreuna.

                              Водночас до участі в перегонах були допущені і незалежні кандидати: Олеся Стамате, Андрій Нестасе, Вікторія Сандуца та Тетяна Крецу.

                              Нещодавно Блок національної унії (BUN) знявся з перегонів на користь PAS, проєвропейської партії, яка зараз при владі. Початок голосування О 7:00 за місцевим часом першою відкрилася виборча дільниця у посольстві Японії, де після виконання державного гімну проголосувала студентка Університету Цукуби Ана Тейсану.

                              О 8:00 голова Центральної виборчої комісії Анжеліка Караман повідомила, що у перегонах беруть участь 23 кандидати. Серед них була й партія "Moldova Mare" під керівництвом Вікторії Фуртуне, однак 26 вересня її виключили з виборчого процесу.

                              Караман уточнила, що рішення про зняття цієї партії з перегонів чинне до остаточного вердикту суду. О 9:00 президент Майя Санду віддала свій голос на дільниці № 1/084 у столичній середній школі "Петру Рареш". Станом на 9:37, за офіційними даними ЦВК, участь у голосуванні вже взяли 193 002 виборці.

                              Нагадаємо

                              Раніше УНН писав, що Поліція Молдови виявила в церкві склад передвиборчих матеріалів, що містять образливі висловлювання та заклики до ненависті. Правоохоронці вилучили 11 пакетів листівок, які мали намір роздати парафіянам.     

                              Альона Уткіна

                              ПолітикаНовини Світу
                              Альянс за союз румунів
                              Оттава
                              Нова Зеландія
                              Мая Санду
                              Токіо
                              Вашингтон
                              Австралія
                              Стокгольм
                              Фінляндія
                              Ісландія
                              Південна Корея
                              Канада
                              Швеція
                              Норвегія
                              Японія
                              Сполучені Штати Америки
                              Молдова