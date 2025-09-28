$41.490.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Молдове стартовали парламентские выборы

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В Молдове начались парламентские выборы, которые определят состав законодательного органа на следующие четыре года. Голосование продлится с 7:00 до 21:00 на 2274 избирательных участках, из которых 1973 открыты на территории Республики Молдова.

В Молдове стартовали парламентские выборы

В Республике Молдова начались парламентские выборы, которые определят состав законодательного органа на следующие четыре года, пишет Adevarul, передает УНН.

Детали

Голосование продлится с 7:00 до 21:00 на 2274 избирательных участках, из которых 1973 открыты на территории Республики Молдова. Для избирательных участков в стране было напечатано 2 772 255 бюллетеней, в том числе "2 117 039 на румынском языке, 649 573 на русском языке, 3 400 на гагаузском языке, 1 827 на болгарском языке и 416 на цыганском языке". А для тех, кто находится за границей, – еще 864 300 бюллетеней.

Помимо 1973 избирательных участков в стране, 12 будут открыты для жителей сепаратистского Приднестровского региона, а еще 301 будет работать за границей. Молдаване в диаспоре также имели возможность голосовать по почте, метод, доступный в десяти странах: Австралии, Канаде, Исландии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Корее, Финляндии и США. Для голосования по почте требовалась предварительная регистрация. Согласно данным, предоставленным властями, зарегистрировалось 2606 избирателей, но было отправлено только 2055 конвертов. Последним днем их получения было 26 сентября.

Больше всего конвертов получила избирательная комиссия избирательного участка в Вашингтоне – 1162 конверта, далее следуют комиссия в Оттаве – 555, комиссия в Стокгольме – 286 и комиссия в Токио – 52 конверта. Конверты с бюллетенями, полученные комиссией, хранятся до дня выборов и открываются и подсчитываются только после закрытия избирательных участков в стране пребывания

- добавили представители избирательной структуры.

На 30 избирательных участках в стране и за рубежом будут использоваться как бумажные, так и электронные списки избирателей.

Электронная регистрация осуществляется с помощью цифровых планшетов. Избиратели будут предъявлять свои документы операторам на избирательных участках, и после проверки в системе они будут подписываться на планшетах, подтверждая таким образом свое присутствие на избирательном участке. Цифровые планшеты значительно сократят время голосования и очереди на избирательных участках, которые обычно зарегистрированы за рубежом

– уточнили представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 

За выборами следят 3423 наблюдателя, из которых 2496 "представляют 8 общественных объединений страны. Большинство наблюдателей были аккредитованы по просьбе Ассоциации Promo-LEX и Союза юристов Молдовы".

Бюллетень будет признан действительным, если на избирательные участки явится по меньшей мере треть избирателей, зарегистрированных в избирательных списках, а это 3 299 396 человек. Чтобы попасть в Парламент, партии должны преодолеть избирательный барьер в 5%, избирательные блоки – 7%, а независимые кандидаты – 2%.

Список кандидатов Центральная избирательная комиссия зарегистрировала следующие формирования как кандидатов на выборах: 

  • Партия действия и солидарности (PAS);
    • Партия «Демократия дома» (PDA);
      • Коалиция за единство и благополучие (CUB);
        • Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE);
          • Европейская социал-демократическая партия (PSDE);
            • Молдавская национальная партия (PNM);
              • Движение за уважение к Молдове (MRM);
                • Лига городов и коммун (LOC);
                  • Альянс Молдовы;
                    • Либеральная партия;
                      • Христианско-социальный союз Молдовы;
                        • Альянс за единство румын (AUR);
                          • "Наша партия";
                            • Партия «Новый исторический вариант».

                              Также были зарегистрированы следующие избирательные блоки: 

                              Патриотический блок социалистов, коммунистов, Inima Moldovai и Viitorul Moldovai, Блок Alternativa, Блок Unirea Națiunii и Блок Împreuna.

                              В то же время к участию в гонке были допущены и независимые кандидаты: Олеся Стамате, Андрей Нестасе, Виктория Сандуца и Татьяна Крецу.

                              Недавно Блок национального единства (BUN) снялся с гонки в пользу PAS, проевропейской партии, которая сейчас у власти. Начало голосования В 7:00 по местному времени первым открылся избирательный участок в посольстве Японии, где после исполнения государственного гимна проголосовала студентка Университета Цукубы Ана Тейсану.

                              В 8:00 председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман сообщила, что в гонке участвуют 23 кандидата. Среди них была и партия "Moldova Mare" под руководством Виктории Фуртуне, однако 26 сентября ее исключили из избирательного процесса.

                              Караман уточнила, что решение о снятии этой партии с гонки действует до окончательного вердикта суда. В 9:00 президент Майя Санду отдала свой голос на участке № 1/084 в столичной средней школе "Петру Рареш". По состоянию на 9:37, по официальным данным ЦИК, участие в голосовании уже приняли 193 002 избирателя.

                              Напомним

                              Ранее УНН писал, что Полиция Молдовы обнаружила в церкви склад предвыборных материалов, содержащих оскорбительные высказывания и призывы к ненависти. Правоохранители изъяли 11 пакетов листовок, которые намеревались раздать прихожанам.     

                              Алена Уткина

