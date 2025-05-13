Вибори президента Румунії: два головних кандидати мають однакову підтримку перед другим туром

У Румунії кандидати у президенти Джордж Сіміон (від ультраправих) та Нікушор Дан (від лібералів) мають приблизно однакову підтримку перед другим туром президентських виборів – він мають відбутися 18 травня. Про це повідомляє Hotnews, передає УНН.

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За даними соціологічних опитувань, перед другим туром лідер ультраправого "Альянсу за об’єднання Румунів" Джордж Сіміон і ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан мають рівні позиції. За обох готові віддати свої голоси по 48,2% респондентів. Ще 2,6% не визначилися, за кого голосувати.

Водночас опитування не включає румунську діаспору за кордоном. Там Сіміон отримав суттєво вищі показники, ніж всередині Румунії.

Нагадаємо

За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати Румунії надану допомогу, включаючи систему Patriot. У разі перемоги він вимагатиме компенсації за участь у військових діях.