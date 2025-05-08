Кандидат в президенти Румунії вимагає компенсацію за передану Україні систему Patriot
Київ • УНН
Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати Румунії надану допомогу, включаючи систему Patriot. У разі перемоги він вимагатиме компенсації за участь у військових діях.
Лідер першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати надану його країною допомогу, зокрема за систему Patriot. Про це інформує Digi24 з посиланням на заяву Сіміона в ефірі Euronews у четвер, 08 травня, передає УНН.
Румунія не дасть жодного цента іншій країні, а зосередиться на своєму власному населенні
На запитання, чи буде Румунія голосувати в Європейській Раді за новий пакет підтримки для України, Сіміон, зокрема відповів: "…Наша позиція щодо агресивної війни росії проти України, яка триває вже три роки і нікуди не йде, - це нейтралітет, не ескалація, не озброєння і повне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера".
Політик також попередив, що в разі перемоги вимагатиме від України компенсації того, що він назвав "участю Румунії у військових діях", закрема за передану Україні систему ПРО Patriot.
"Ми не знаємо, що означає ця компенсація, чи буде вона відображена в контрактах, зерні або інших питаннях, але за систему "Patriot", подаровану Клаусом Йоханнісом як національну зраду, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми повинні отримати щось взамін", - цитує Digi24 слова Сіміона.
Нагадаємо
Джордже Сіміон заявив, що Румунія бачить вирішення конфлікту в Україні в деескалації та закликав до припинення вогню, як того хоче адміністрація Трампа. При цьому він обіцяє припинити допомогу Україні.
У Румунії ультраправий кандидат Сіміон переміг у першому турі виборів президента05.05.25, 09:05 • 7623 перегляди