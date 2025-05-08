Кандидат в президенты Румынии требует компенсацию за переданную Украине систему Patriot

Лидер первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать предоставленную его страной помощь, в частности за систему Patriot. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на заявление Симиона в эфире Euronews в четверг, 08 мая, передает УНН.

Румыния не даст ни одного цента другой стране, а сосредоточится на своем собственном населении - заявил Симион.

На вопрос, будет ли Румыния голосовать в Европейском Совете за новый пакет поддержки для Украины, Симион, в частности, ответил: "…Наша позиция по агрессивной войне россии против Украины, которая длится уже три года и никуда не идет, - это нейтралитет, не эскалация, не вооружение и полное согласование с политикой администрации Трампа, нашего стратегического партнера".

Политик также предупредил, что в случае победы потребует от Украины компенсации того, что он назвал "участием Румынии в военных действиях", в частности за переданную Украине систему ПРО Patriot.

"Мы не знаем, что означает эта компенсация, будет ли она отражена в контрактах, зерне или других вопросах, но за систему "Patriot", подаренную Клаусом Йоханнисом как национальную измену, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить что-то взамен", - цитирует Digi24 слова Симиона.

Напомним

Джордже Симион заявил, что Румыния видит решение конфликта в Украине в деэскалации и призвал к прекращению огня, как того хочет администрация Трампа. При этом он обещает прекратить помощь Украине.

В Румынии ультраправый кандидат Симион победил в первом туре выборов президента