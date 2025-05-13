Выборы президента Румынии: два главных кандидата имеют одинаковую поддержку перед вторым туром

В Румынии кандидаты в президенты Джордж Симион (от ультраправых) и Никушор Дан (от либералов) имеют примерно одинаковую поддержку перед вторым туром президентских выборов – он должен состояться 18 мая. Об этом сообщает Hotnews, передает УНН.

Детали

По данным социологических опросов, перед вторым туром лидер ультраправого "Альянса за объединение Румын" Джордж Симион и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан имеют равные позиции. За обоих готовы отдать свои голоса по 48,2% респондентов. Еще 2,6% не определились, за кого голосовать.

В то же время опрос не включает румынскую диаспору за границей. Там Симион получил существенно более высокие показатели, чем внутри Румынии.

Напомним

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать Румынии оказанную помощь, включая систему Patriot. В случае победы он потребует компенсации за участие в военных действиях.