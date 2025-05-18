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Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

У Румунії лідера «Альянсу за об'єднання румунів» Сіміона та Келіна Джорджеску вигнали з виборчої дільниці в Могошоаї. Вони намагалися зробити заяви для преси всередині дільниці.

Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви

Кандидат у президенти Румунії, лідер "Альянсу за об'єднання румунів" Джеордже Сіміон і фаворит скасованих у 2024-му виборів Келін Джорджеску не дозволили зробити заяви на виборчій дільниці в Могошоаї.

Передає УНН із посиланням на digi24.

Деталі

Триває другий тур президентських виборів у Румунії. У Могошоаї (пригород Бухареста) Джордж Сіміон, представник "Альянсу за об'єднання румунів" прийшов голосувати в неділю вранці разом із Келіном Джорджеску - їх супроводжували дружини, а також група охоронців. Політики хотіли зробити заяви для преси всередині виборчої дільниці.

Але у правилах, розміщених біля входу на виборчу дільницю, зазначено, що журналісти не можуть проводити інтерв'ю всередині, а будь-яке порушення цих правил призведе до негайного видалення відповідних осіб з приміщення виборчої дільниці.

За офіційними даними, виборчий процес проходив відповідно до чинного законодавства, без жодних інцидентів.

 Близько 8.15 ранку, після того, як чотири людини скористалися своїм правом голосу, в присутності представників ЗМІ, голова виборчого бюро виборчої дільниці неодноразово звертався до співробітників поліції, які перебували за межами дільниці, з проханням забезпечити подальше проведення виборчого процесу в належних умовах

- йдеться в повідомленні  про ситуацію на виборчій дільниці № 256 в Могошоая.

Ідеться про інцидент, в якому брали участь, під час свого голосування, Келін Джорджеску і Георге Сіміон.

Згідно з цитованим джерелом, співробітників поліції "попросили відповідних осіб вивести за межі виборчої дільниці", до місця, відведеного для заяв для преси, і дозволити іншим громадянам увійти, щоб висловити свій електоральний вибір.

Нагадаємо

Перемога Сіміона на виборах 18 травня може призвести до формування нового антиукраїнського блоку в ЄС. Як зазначає Politico, Джордже Сіміон, лідер партії AUR, виступає проти військової допомоги Україні та критикує політику ЄС, подібно до прем'єр-міністрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо, передає УНН. 

У Румунії відбулися масові сутички через заборону Джорджеску брати участь у виборах10.03.25, 05:18 • 125908 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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