Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви

Кандидат у президенти Румунії, лідер "Альянсу за об'єднання румунів" Джеордже Сіміон і фаворит скасованих у 2024-му виборів Келін Джорджеску не дозволили зробити заяви на виборчій дільниці в Могошоаї.

Передає УНН із посиланням на digi24.

Триває другий тур президентських виборів у Румунії. У Могошоаї (пригород Бухареста) Джордж Сіміон, представник "Альянсу за об'єднання румунів" прийшов голосувати в неділю вранці разом із Келіном Джорджеску - їх супроводжували дружини, а також група охоронців. Політики хотіли зробити заяви для преси всередині виборчої дільниці.

Але у правилах, розміщених біля входу на виборчу дільницю, зазначено, що журналісти не можуть проводити інтерв'ю всередині, а будь-яке порушення цих правил призведе до негайного видалення відповідних осіб з приміщення виборчої дільниці.

За офіційними даними, виборчий процес проходив відповідно до чинного законодавства, без жодних інцидентів.

Близько 8.15 ранку, після того, як чотири людини скористалися своїм правом голосу, в присутності представників ЗМІ, голова виборчого бюро виборчої дільниці неодноразово звертався до співробітників поліції, які перебували за межами дільниці, з проханням забезпечити подальше проведення виборчого процесу в належних умовах