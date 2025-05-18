Выборы в Румынии: Симион и Джорджеску были выдворены с избирательного участка, в пригороде Бухареста, после попыток сделать заявления
Киев • УНН
В Румынии лидера «Альянса за объединение румын» Симиона и Кэлина Джорджеску выгнали с избирательного участка в Могошоае. Они пытались сделать заявления для прессы внутри участка.
Кандидат в президенты Румынии, лидер "Альянса за объединение румын" Джеордже Симион и фаворит отмененных в 2024-м выборов Кэлин Джорджеску не позволили сделать заявления на избирательном участке в Могошоае.
Передает УНН со ссылкой на digi24.
Детали
Продолжается второй тур президентских выборов в Румынии. В Могошоае (пригород Бухареста) Джордж Симион, представитель "Альянса за объединение румын" пришел голосовать в воскресенье утром вместе с Кэлином Джорджеску - их сопровождали жены, а также группа охранников. Политики хотели сделать заявления для прессы внутри избирательного участка.
Но в правилах, размещенных у входа на избирательный участок, указано, что журналисты не могут проводить интервью внутри, а любое нарушение этих правил приведет к немедленному удалению соответствующих лиц из помещения избирательного участка.
По официальным данным, избирательный процесс проходил в соответствии с действующим законодательством, без каких-либо инцидентов.
Около 8.15 утра, после того, как четыре человека воспользовались своим правом голоса, в присутствии представителей СМИ, председатель избирательного бюро избирательного участка неоднократно обращался к сотрудникам полиции, находившимся за пределами участка, с просьбой обеспечить дальнейшее проведение избирательного процесса в надлежащих условиях
Речь идет об инциденте, в котором принимали участие, во время своего голосования, Кэлин Джорджеску и Георге Симион.
Согласно цитируемому источнику, сотрудников полиции "попросили соответствующих лиц вывести за пределы избирательного участка", к месту, отведенному для заявлений для прессы, и позволить другим гражданам войти, чтобы выразить свой электоральный выбор.
Напомним
Победа Симиона на выборах 18 мая может привести к формированию нового антиукраинского блока в ЕС. Как отмечает Politico, Джордже Симион, лидер партии AUR, выступает против военной помощи Украине и критикует политику ЕС, подобно премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо, передает УНН.
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