Выборы в Румынии: Симион и Джорджеску были выдворены с избирательного участка, в пригороде Бухареста, после попыток сделать заявления

Кандидат в президенты Румынии, лидер "Альянса за объединение румын" Джеордже Симион и фаворит отмененных в 2024-м выборов Кэлин Джорджеску не позволили сделать заявления на избирательном участке в Могошоае.

Передает УНН со ссылкой на digi24.

Детали

Продолжается второй тур президентских выборов в Румынии. В Могошоае (пригород Бухареста) Джордж Симион, представитель "Альянса за объединение румын" пришел голосовать в воскресенье утром вместе с Кэлином Джорджеску - их сопровождали жены, а также группа охранников. Политики хотели сделать заявления для прессы внутри избирательного участка.

Но в правилах, размещенных у входа на избирательный участок, указано, что журналисты не могут проводить интервью внутри, а любое нарушение этих правил приведет к немедленному удалению соответствующих лиц из помещения избирательного участка.

По официальным данным, избирательный процесс проходил в соответствии с действующим законодательством, без каких-либо инцидентов.

Около 8.15 утра, после того, как четыре человека воспользовались своим правом голоса, в присутствии представителей СМИ, председатель избирательного бюро избирательного участка неоднократно обращался к сотрудникам полиции, находившимся за пределами участка, с просьбой обеспечить дальнейшее проведение избирательного процесса в надлежащих условиях - говорится в сообщении о ситуации на избирательном участке № 256 в Могошоая.

Речь идет об инциденте, в котором принимали участие, во время своего голосования, Кэлин Джорджеску и Георге Симион.

Согласно цитируемому источнику, сотрудников полиции "попросили соответствующих лиц вывести за пределы избирательного участка", к месту, отведенному для заявлений для прессы, и позволить другим гражданам войти, чтобы выразить свой электоральный выбор.

Напомним

Победа Симиона на выборах 18 мая может привести к формированию нового антиукраинского блока в ЕС. Как отмечает Politico, Джордже Симион, лидер партии AUR, выступает против военной помощи Украине и критикует политику ЕС, подобно премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо, передает УНН.

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