У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

Перемога ультраправого кандидата Джордже Сіміона на президентських виборах у Румунії 18 травня може призвести до формування нового антиукраїнського блоку в Європейському Союзі. Про це інформує УНН з посиланням на видання Politico.

Деталі

Зазначається, що Джордже Сіміон, лідер партії AUR, виступає проти військової допомоги Україні та критикує політику ЄС, подібно до прем'єр-міністрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо.

Румунський політик називає свою партію "трампістською" та підтримує ідеї Дональда Трампа, включаючи скептицизм щодо НАТО та Європейського Союзу. Він також заявляє, що Румунія повинна отримати компенсацію за надану допомогу Україні.

Нагадаємо

Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати Румунії надану допомогу, включаючи систему Patriot. У разі перемоги він вимагатиме компенсації за участь у військових діях.

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона