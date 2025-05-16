В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

Победа ультраправого кандидата Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии 18 мая может привести к формированию нового антиукраинского блока в Европейском Союзе. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Politico.

Детали

Отмечается, что Джордже Симион, лидер партии AUR, выступает против военной помощи Украине и критикует политику ЕС, подобно премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо.

Румынский политик называет свою партию "трампистской" и поддерживает идеи Дональда Трампа, включая скептицизм в отношении НАТО и Европейского Союза. Он также заявляет, что Румыния должна получить компенсацию за предоставленную помощь Украине.

Напомним

Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать Румынии предоставленную помощь, включая систему Patriot. В случае победы он будет требовать компенсации за участие в военных действиях.

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