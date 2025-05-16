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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
15 мая, 19:31 • 10108 просмотра

США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

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В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Победа Симиона на выборах 18 мая может привести к формированию нового антиукраинского блока в ЕС. Он выступает против военной помощи Украине и разделяет взгляды Орбана и Фицо.

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

Победа ультраправого кандидата Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии 18 мая может привести к формированию нового антиукраинского блока в Европейском Союзе. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Politico.

Детали

Отмечается, что Джордже Симион, лидер партии AUR, выступает против военной помощи Украине и критикует политику ЕС, подобно премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо.

Румынский политик называет свою партию "трампистской" и поддерживает идеи Дональда Трампа, включая скептицизм в отношении НАТО и Европейского Союза. Он также заявляет, что Румыния должна получить компенсацию за предоставленную помощь Украине.

Напомним

Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать Румынии предоставленную помощь, включая систему Patriot. В случае победы он будет требовать компенсации за участие в военных действиях.

Запрещен въезд в Украину: что известно об ультраправом победителе первого тура выборов в Румынии Шимоне05.05.25, 11:24 • 202088 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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