В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах
Киев • УНН
В Бухаресте около 1500 сторонников правого популиста Кэлина Джорджеску протестовали из-за отказа в его регистрации на президентские выборы. Во время столкновений с полицией был применен слезоточивый газ.
Отказ Центрального избирательного бюро Румынии (ЦИБ) в регистрации кандидатуры правого популиста Кэлина Джорджеску на повторных президентских выборах вызвал массовые протесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынскую службу Радио Свобода.
Детали
Отмечается, что в столице страны Бухаресте к зданию ЦИБ пришли около 1 500 сторонников политика. Между ними и правоохранителями произошли столкновения.
Акция протеста переросла в насилие, некоторые демонстранты бросали петарды и брусчатку, а полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их
Также протестующие перевернули автомобиль телевизионной группы. Полиция Бухареста открыла уголовное производство.
Напомним
В воскресенье, 09 марта, Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение, что правый популист Кэлин Джорджеску не может баллотироваться на повторных президентских выборах в стране в мае. По мнению аналитиков, это решение усилит антиправительственные настроения в стране.
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