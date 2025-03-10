У Румунії відбулися масові сутички через заборону Джорджеску брати участь у виборах

Відмова Центрального виборчого бюро Румунії (ЦВБ) в реєстрації кандидатури правого популіста Келіна Джорджеску на повторних президентських виборах спричинила масові протести. Про це повідомляє УНН із посиланням на румунську службу Радіо Свобода.

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Зазначається, що у столиці країни Бухаресті до будівлі ЦВБ прийшли близько 1 500 прихильників політика. Між ними та правоохоронцями відбулися сутички.

Акція протесту переросла в насильство, деякі демонстранти кидали петарди та бруківку, а поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх - йдеться у повідомленні.

Також протестувальники перекинули автомобіль телевізійної групи. Поліція Бухареста відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо

У неділю, 09 березня, Центральне виборче бюро Румунії ухвалило рішення, що правий популіст Келін Джорджеску не може балотуватися на повторних президентських виборах в країні у травні. На думку аналітиків, це рішення посилить антиурядові настрої в країні.

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